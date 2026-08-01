Köprübaşı tarihinde ilk kez sıcak asfalt dönemi başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla Köprübaşı ilçe tarihinde ilk kez sıcak asfalt uygulaması hayata geçirildi. Yaklaşık 2 kilometrelik Hükümet Caddesi modern bir görünüme kavuşurken, ilçenin ulaşım altyapısında da yeni bir dönem başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Köprübaşı ilçe tarihinde ilk kez sıcak asfalt uygulaması gerçekleştiriliyor. Altyapısı tamamen yenilenen Temrek Mahallesi Hükümet Caddesi'nde sıcak asfalt serim çalışmalarında sona yaklaşılırken, yaklaşık 2 kilometrelik güzergah modern ve güvenli bir ulaşım aksına dönüşüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 17 ilçede sürdürdüğü ulaşım yatırımları kapsamında Köprübaşı da tarihi bir hizmetle buluştu. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla altyapısı tamamlanan Hükümet Caddesi'nde sıcak asfalt serimi büyük ölçüde tamamlandı.

Asfalt çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri sürdürürken, Köprübaşı Belediyesi de kaldırım, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, yeşil alan ve çevre düzenlemelerini eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Hükümet Caddesi'nin ilçe merkezine daha güvenli, konforlu ve modern ulaşım imkanı sunması hedefleniyor.

Hükümet Caddesi ile başlayan dönüşümün sadece bu bölgeyle sınırlı kalmayacağı belirtilirken, Gündoğdu Caddesi ile Meta yolu güzergahındaki altyapı ve üstyapı çalışmalarının da etaplar halinde devam ettiği bildirildi. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte ilçe merkezi bağlantı yollarının modern bir ulaşım ağına kavuşacağı ifade edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Köprübaşı'nın tarihinde ilk kez sıcak asfaltla buluşmasının önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Köprübaşı'mızın tarihindeki ilk sıcak asfaltı atıyoruz. Altyapısını baştan sona yenilediğimiz Hükümet Caddesi'ni bisiklet ve yürüyüş yolları, kaldırımları ve ışıklandırmasıyla ilçemize yakışır hale getiriyoruz. Köprübaşı Belediye Başkanımız Fatih Taşlı ile iş birliği içinde ilçemizin uzun yıllardır beklediği hizmetleri bir bir hayata geçireceğiz. Köprübaşı'mıza hayırlı olsun." dedi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı ise ilçenin uzun yıllardır beklediği önemli bir hizmetin hayata geçirildiğini belirterek, "Bugün Köprübaşı'mız için tarihi bir gün yaşıyoruz. İlçemiz tarihinde ilk kez sıcak asfaltla buluşuyor. Bu sadece bir yol çalışması değil, yıllardır beklenen önemli bir ihtiyacın karşılanmasıdır. Hükümet Caddesi'nde altyapıdan üstyapıya kadar kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Gündoğdu Caddesi ve Meta yolu yönündeki çalışmalarımız da planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında Köprübaşı'nın ulaşım altyapısı çok daha modern ve güvenli bir yapıya kavuşacak." ifadelerini kullandı.