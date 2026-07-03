Kredilerde Sıkılaşma Devam Ediyor! - Son Dakika
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Kredilerde Sıkılaşma Devam Ediyor!

03.07.2026 12:37
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TCMB anketine göre, yurt içi ve dışı fonlama koşullarındaki sıkılaşma 2026'nın ikinci çeyreğinde sürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne göre, yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarında bir önceki çeyrekte görülen sıkılaşma yönlü değerlendirmelerin 2026 yılının ikinci çeyreğinde güçlenerek devam ettiği görüldü.

TCMB'nin, bankaların 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketi sonuçları yayımlandı.

Ankete göre, bankaların kullandırdıkları işletme kredilerine ilişkin genel değerlendirmeleri, uyguladıkları standartlarda belirgin bir sıkılaşma gerçekleştiği yönünde olurken, beklenti ise işletme kredilerine uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın yerini sınırlı gevşemeye bırakacağı yönünde gerçekleşti.

KOBİ'lere ve büyük işletmelere verilen kredilere uygulanan standartlarda gevşemenin yerini sıkılaşmaya bıraktığı görülürken, KOBİ'lere ve büyük işletmelere verilen kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın yerini sınırlı gevşemeye bırakacağı bekleniyor.

Kısa ve uzun vadeli kredilere uygulanan standartlardaki gevşemenin yerini ise sıkılaşmaya bıraktığı gözlendi. Beklenti, kısa ve uzun vadeli kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın yerini sınırlı gevşemeye bırakacağı yönünde oldu.

TL kredilere uygulanan standartlardaki gevşeme yerini sıkılaşmaya bırakırken, yabancı para kredilere uygulanan standartlaki sıkılaşma eğilimi devam ediyor.

Beklenti, TL kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın yerini sınırlı gevşemeye bırakacağı, yabancı para kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın devam edeceği yönünde gerçekleşti.

Konut kredilerine uygulanan standartlarda sınırlı sıkılaşma söz konusu olurken, beklenti mevcut seyrin devam edeceği yönünde oldu.

Taşıt kredilerine uygulanan standartlar sınırlı sıkılaşırken, mevcut seyrin devam edeceği bekleniyor.

Diğer bireysel kredilere uygulanan standartlarda sıkılaşma güçlenerek devam ediyor. Bu kapsamda standartlardaki sıkılaşmanın zayıflayarak devam edeceği öngörülüyor.

İşletme kredilerinde talepteki artışın güçlenerek devam etmesi bekleniyor

İşletmelere verilen kredilere olan talepteki artış, 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir miktar zayıflayarak devam ederken beklenti, talepteki artışın güçlenerek devam edeceği yönünde oldu.

Bireysel kredilerde kredi talebindeki artış yerini azalışa bıraktı.

Konut kredisi talebindeki azalışın mevcut seviyelerinde devam etmesi bekleniyor. Ankete göre, taşıt kredisi talebi de azaldı. Taşıt kredisi talebindeki azalışın zayıflayarak devam edeceği bekleniyor.

Diğer bireysel kredi talebindeki sınırlı artışın yerini sınırlı azalışa bıraktığı görüldü. Beklenti, talepteki azalışın güçlenerek devam edeceği yönünde gerçekleşti.

Ankete göre, yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarında bir önceki çeyrekte görülen sıkılaşma yönlü değerlendirmelerin 2026 yılının ikinci çeyreğinde güçlenerek devam ettiği görüldü.

2026 yılının üçüncü çeyreğinde, yurt içi fonlama koşullarının gevşeyeceği, yurt dışı fonlama koşullarındaki sıkılaşmanın ise önemli ölçüde zayıflayarak devam edeceği bekleniyor.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kredilerde Sıkılaşma Devam Ediyor! - Son Dakika

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