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Kredilerde "taahhütnameli" dönem! Kredi çekenler "döviz almayacağım" diye imza atıyor - Son Dakika

Kredilerde "taahhütnameli" dönem! Kredi çekenler "döviz almayacağım" diye imza atıyor

25.12.2021 09:31
Kredilerde "taahhütnameli" dönem! Kredi çekenler "döviz almayacağım" diye imza atıyor

Dövizin yükselme trendine girmesi sonrası vatandaşların kredi çekerek döviz aldığının ortaya çıkmasıyla BDDK bankaları uyararak usulsüz kredi kullanımına izin verilmemesini istemişti. Bunun üzerine özel bankalar çareyi müşterilerine taahhütname imzalatmakta buldu.

Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli inceleme yapılması için talimat verdiğini duyuran Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankaları yakın markaja alınca, bankalar müşterilerine taahhütname imzalatmaya başladı.

Bazı özel bankaların sadece ticari kredilerde, kamu bankalarının ise tüketici kredilerinde de şart koştuğu söz konusu taahhütnameyi imzalayan müşteriler, kullandıkları kredi ile 'amacına aykırılık teşkil eden işlemleri yapmayacağını'; tespiti halinde ise 'bankayı sorumlu tutmayacağını' kabul etmiş oluyor.

Kredilerde 'taahhütnameli' dönem! Kredi çekenler 'döviz almayacağım' diye imza atıyor

Taahhütnamede kredinin kullandırım amacına aykırılık teşkil eden işlemler ise şöyle sıralanıyor: Döviz ve altın alım işlemleri, vadeli mevduat, repo, hisse senedi gibi finansal getiri sağlamaya dönük yatırımlar, vadesi gelmemiş diğer kredi risklerinin kapatılması, yurtdışına transfer yapılması ve kripto varlıklara veya sermaye piyasası dışına aktarılması.

AMAÇ CEZADAN KURTULMAK

Bankacılık uzmanları BDDK incelemelerinin arttığını ve bankaların 'kredi verdin, döviz aldı' cezası yememek için bu tür bir önlem aldığını belirtirken, müşterinin kullandığı kredi ile yapacağı işlemin takibi yapılsa da serbest piyasa koşullarında bir yaptırımı olamayacağına, dolayısıyla bu taahhütname ile amacın cezadan kurtulmak olduğuna dikkat çekiyor.

Bir başka bankanın kur korumalı TL Vadeli Mevduat açanlara imzalatılan sözleşmede, 'kendiliğinden' uygulanma maddesi dikkat çekti. 5'nci maddede, "Sözleşme süresi boyunca mevzuatta yapılacak değişiklikler kendiliğinden sözleşmeye uygulanacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer kuruluşların bu sözleşme tarihinden sonra yapacakları açıklamalara ve düzenlemelere uygun olarak değişiklik olabileceği tarafınızca kabul edilmiştir" denildi.

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Döviz, Banka, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kredilerde 'taahhütnameli' dönem! Kredi çekenler 'döviz almayacağım' diye imza atıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kredilerde "taahhütnameli" dönem! Kredi çekenler "döviz almayacağım" diye imza atıyor - Son Dakika
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