Kron Teknoloji, Harika Bir İş Yeri Sertifikası Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Kron Teknoloji, Harika Bir İş Yeri Sertifikası Aldı

28.07.2025 15:02
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Kron Teknoloji, çalışan geri bildirimleriyle Great Place to Work sertifikası kazandı. Gelişim odaklı.

Siber güvenlik ve telekom çözümleri alanlarında faaliyet gösteren Kron Teknoloji, çalışanlarının doğrudan geri bildirimlerine dayanarak Great Place to Work tarafından "Harika Bir İş Yeri" sertifikasını almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası geçerliliğe sahip sertifika, Kron'un güven temelli, kapsayıcı ve gelişimi destekleyen kurum kültürünün bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Great Place To Work Sertifikası, sadece güçlü iş sonuçlarını değil, aynı zamanda çalışanlarına sunduğu ilham verici ve pozitif deneyimiyle fark yaratan kurumlara veriliyor. Kron Teknoloji, değerlendirme sürecinde özellikle takım ruhu, aidiyet, güvenilirlik, yetkinlik, inovasyon ve kapsayıcılık gibi başlıklarda çalışanlarından güçlü geri bildirimler aldı.

Şirket, çalışanlarına yalnızca bir iş değil, gelişim fırsatlarıyla dolu, güvenli, destekleyici ve ilham verici bir kariyer yolculuğu sunmayı hedefliyor.

Kron'da başarı sadece teknolojiyle değil, birbirine güvenen, destek olan ve birlikte öğrenen bir ekip kültürüyle mümkün olurken, çalışanlar arasında kurulan güçlü bağlar, işbirliğini kolaylaştırıyor. Birlikte başarmanın verdiği motivasyon Kron'un kurum kültürünün temel taşlarından birini oluşturuyor.

Açık iletişime dayalı yönetim anlayışı, esnek çalışma modelleri ve her seviyedeki çalışanın fikrinin değer gördüğü kapsayıcı yapısıyla Kron, sürdürülebilir çalışan deneyimi sunmak için çalışıyor.

Unicorn Academy gibi yetenek gelişim programları, mentörlük yapıları, iç eğitimler ve yenilikçi projeler sayesinde Kron, ekip arkadaşlarının hem bireysel hem profesyonel gelişimini destekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kron Teknoloji Eş Üst Yöneticisi (Co-CEO) Zeynep Yenel Onursal, "Great Place to Work" sertifikasının, Kron'un çalışan mutluluğunu ve bağlılığını, sundukları ileri teknoloji kadar önemsediğinin açık bir göstergesi olduğunu belirterek, "Bu başarı, birlikte inşa ettiğimiz güçlü kurum kültürünün bir sonucu, ancak biz bununla yetinmeyip, daha da iyi bir iş yeri olmak için her gün kendimizi geliştirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Telekom, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kron Teknoloji, Harika Bir İş Yeri Sertifikası Aldı - Son Dakika

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