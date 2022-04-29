Kron'un Netaş'taki hisselerini Zeynep Yenel Onursal satın aldı - Son Dakika
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Kron'un Netaş'taki hisselerini Zeynep Yenel Onursal satın aldı

29.04.2022 15:40
Kron'un Netaş'taki hisselerini Zeynep Yenel Onursal satın aldı

Netaş, Kron'daki hisselerinin tamamını Zeynep Yenel Onursal'a sattı.

Netaş, Kron'daki hisselerinin tamamını Zeynep Yenel Onursal'a sattı.

Kron'dan yapılan açıklamaya göre, daha önce Kron'un yüzde 10 A hissesine sahip olan Netaş Telekomünikasyon, bu satış işleminden 30.469.944 TL kar açıkladı. Satış sürecinde Netaş ile taraflar arasında satın alma bedeli hisse başına 36,5 TL olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kron Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel, 2013 yılında Kron'la ortaklık kuran Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Netaş ile geçen dokuz yıl boyunca ortaklıklarını başarılı ve uyumlu bir şekilde devam ettirdiklerini belirterek, "Bu dönemde Kron küresel bir firma olma yolunda önemli gelişmeler göstermiş Türkiye'nin yanı sıra Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik ve Orta Doğu'da yer alan birçok müşterisine yaptığı satışlarla kendi alanında dünyanın sayılı şirketlerinden biri olmuştur.

Netaş yönetimine bu dönemdeki katkı ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Önümüzdeki dönemde de ürünlerimizi daha ileri özelliklerle donatmak ve küresel pazarlarda daha etkin olabilmek için stratejik adımlar atmaya devam edeceğiz. Yeni ortaklık yapımızın küresel hedeflerimize doğru hızlı hareket edebilmek ve rekabet gücümüzü artırmak için gerekli fonları yaratmak konusunda çok faydalı olacağına inanıyor, başta çalışma arkadaşlarımız ve yatırımcılarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza olumlu sonuçlar doğurmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kron Genel Müdürü Mete Sansal ise, Netaş'a geçen yıllarda büyümelerine verdiği katkılardan dolayı teşekkür ettiklerini aktararak, "Türkiye'nin en başarılı teknoloji şirketlerinden biri olarak küresel pazarlardaki etkinliğimizi artırarak devam ettireceğimizden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Yüzde yüz yerli bir şirket olarak çok önemli işler yapmaya devam ederken, ülkemizin Siber güvenliğinin güçlendirilmesi için yoğun bir şekilde çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaya göre, finans sektöründe yurt dışında ve Türkiye'de 15 yıldır üst düzey görevler üstlenen Zeynep Yenel Onursal, üniversite eğitimini Pennsylvania Üniversitesi Wharton School'da tamamladı. Yenel Onursal, İstanbul doğumlu, evli ve bir çocuk annesi.

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Telekomünikasyon, Türkiye, Netaş, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kron'un Netaş'taki hisselerini Zeynep Yenel Onursal satın aldı - Son Dakika


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