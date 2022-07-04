KSO Başkanı Zeytinoğlu, haziran ayı enflasyon ve dış ticaret verilerini değerlendirdi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kurlar ve emtia fiyatlarında ani hareketler olmaması durumunda baz etkisiyle ekim itibarıyla Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), kasım sonrasında da Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) gerilemeler görülebileceğini bildirdi.

Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, TÜFE'nin haziranda aylık bazda yüzde 4,95, Yİ-ÜFE'nin yüzde 6,77 artış gösterdiğini anımsattı.

Döviz kurlarındaki hareket ve girdi fiyatlarındaki artışların devam etmesi sebebiyle enflasyondaki yükselişin devam ettiğini aktaran Zeytinoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yİ-ÜFE alt kalemlerine baktığımızda haziranda, elektrik gaz buhar sektöründe yıllık yüzde 369,20'lik, enerji kaleminde yıllık yüzde 317,87 artışlar dikkat çekiyor. Küresel olarak enerji fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanan bu artışlar Yİ-ÜFE'deki genel artışın çok üzerinde. Dolayısıyla Yİ-ÜFE'de oluşacak maliyet baskısının önümüzdeki dönem tüketici fiyatlarına yansımalarını görebiliriz. Kurlar ve emtia fiyatlarında ani hareketler olmaması durumunda baz etkisiyle ekim itibarıyla Yİ-ÜFE'de, kasım sonrasında da TÜFE'de gerilemeler görülebilecektir."

Ticaret Bakanlığınca açıklanan geçici dış ticaret verilerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Zeytinoğlu, "Haziranda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artarak 23 milyar 395 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı. İhracatta rekor seviyeler görmeyi memnuniyet verici buluyoruz. Ancak temmuz ayında Kurban Bayramı tatili nedeniyle ihracat performansımızda ivme kaybı olabileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, haziranda 31 milyar 55 milyon dolar gerçekleşen ithalatın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,6 artış gösterdiğini belirterek, alt kalemlere bakıldığında ham maddede (ara mallar) yüzde 51,2, tüketim mallarında yüzde 19,5 artış olurken, yatırım (sermaye) malları ithalatında yüzde 5,3 gerileme görüldüğünü kaydetti.