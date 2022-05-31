Kayseri Ticaret Odası ile ATSO arasında protokol imzalandı - Son Dakika
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Kayseri Ticaret Odası ile ATSO arasında protokol imzalandı

31.05.2022 10:00
Kayseri Ticaret Odası ile ATSO arasında protokol imzalandı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) arasında "kardeş oda" protokolü imzalandığı bildirildi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) arasında "kardeş oda" protokolü imzalandığı bildirildi.

KTO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak ile iki odanın yönetim, meclis, komite ve disiplin kurulu üyeleri katıldı.

Protokol öncesi ticaret ve ekonomide yaşanan güncel konular, sektörlerin sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapan Gülsoy, bilginin, gelişme ve büyümenin paylaşıldıkça arttığını kaydetti.

Gülsoy, "Dünyada artık ülkelerden çok şehirler yarışıyor. Bu süreçte güç birliği içerisinde olursak rekabet gücümüzü çok daha yukarılara taşıyabiliriz. İki oda arasında imzalanan protokolle bölgesel ekonomik gelişme birliktelikleri ve projeler konusunda iş birliği yapmayı planlıyoruz. Antakya ile olan kardeşliğimiz pekişecek ve eminim bu birliktelik yeni projeksiyonlara vesile olacak. İnşallah bu birliktelikten çok güzel sonuçlar çıkacak ve gücümüze güç katacak. Karşılıklı ziyaretlerle birbirimizin birikimlerimizden daha çok faydalanırız." ifadelerini kullandı.

Çinçin de iki oda arasındaki kardeşliğin imzalanan protokol ile resmilik kazandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından "Kardeş oda protokolü" imzalandı.

Kayseri Ticaret Odası ile ATSO arasında protokol imzalandı
Kayseri Ticaret Odası ile ATSO arasında protokol imzalandı
Kayseri Ticaret Odası ile ATSO arasında protokol imzalandı
Kayseri Ticaret Odası ile ATSO arasında protokol imzalandı

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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