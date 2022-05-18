KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne 1 milyon 250 bin lira destek - Son Dakika
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KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne 1 milyon 250 bin lira destek

18.05.2022 19:51
KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne 1 milyon 250 bin lira destek

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi, TÜBİTAK'dan 1 milyon 250 bin lira destek almaya hak kazandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi, TÜBİTAK'dan 1 milyon 250 bin lira destek almaya hak kazandı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi, TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı kapsamında 2 yıllık yaklaşık 2,5 milyon lira bütçeli kurumsal kapasite geliştirme aşamasını başarıyla tamamladı.

Merkez, Nisan 2022'de TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları (TEYDEB) Yürütme Kurulu'na yaptığı savunma sunumunu da başarıyla gerçekleştirdi. Aynı toplantıda, 2022 yılı itibarıyla ilgili programın hedef odaklı büyüme aşaması için geliştirilecek stratejiler ve düzenlenecek faaliyetler de ele alındı.

TÜBİTAK TEYDEB Yürütme Kurulu tarafından, KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin gelecek 5 yıl süreyle hedef odaklı büyüme aşaması için desteklenmeye devam edilmesi kararı verildi. Proje sözleşmesi, yıllık 1 milyon 250 bin lira olmak üzere taraflarca imzalandı.

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Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yürütme Kurulu, Araştırma, Transfer, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne 1 milyon 250 bin lira destek - Son Dakika


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