Kuaförlerde bayram yoğunluğu - Son Dakika
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Kuaförlerde bayram yoğunluğu

01.05.2022 12:34

Kuaförlerde bayram yoğunluğu Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda salgın tedbirleri çerçevesinde uygulanan tam kapanma sürecinden olumsuz etkilenen berber ve kuaförlerin yüzü bu yıl işlerin hareketlenmesiyle güldü.

Kuaförlerde bayram yoğunluğu

EDİRNE - Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda salgın tedbirleri çerçevesinde uygulanan tam kapanma sürecinden olumsuz etkilenen berber ve kuaförlerin yüzü bu yıl işlerin hareketlenmesiyle güldü.

Ramazan Bayramı nedeniyle Edirne'deki berber ve kuaförlerde yoğunluk yaşanıyor. Bayram öncesi saç ve sakal tıraşı olmak isteyenler berberlerin yolunu tuttu. Kuaförler ve berberler yoğunluk sebebiyle fazla mesai yapıyor. Yoğun mesai yapan berber ve kuaförler, vatandaşları bayrama hazırlıyor. Bayram tıraşına gelen müşterilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle birçok berber ve kuaför gece geç saatlere kadar müşterilerinin bakımlarını yapıyor.

"Bayram mesaisi yapıyoruz"

Kuaför Oğuzhan Akbulut, "Yoğun çalışıyoruz. Bayram mesaisi içindeyiz. Bayram yoğunluğu var. Gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Son günlere bırakanlar olduğu için sahura kadar bile çalıştığımız oldu" dedi.

Vatandaşlardan Mücahit Şap, "Oğlumu ve babamı saç tıraşına getirdim sıra bekliyoruz. Herkesin iyi bir bayram geçirmesini diliyorum" dedi.

Geçen yıl tam Kapanma döneminde çok sıkıntı yaşadıklarını belirten Kuaför Gökhan Demirci, bu sezon umutlu olduklarını söyledi.

Bayramla birlikte işlerinin hareketlendiğini aktaran Demirci, yaz sezonu olduğu için bundan sonra müşterilerin artmasını beklediklerini söyledi.

Kuaförlerde bayram yoğunluğu
Kuaförlerde bayram yoğunluğu
Kuaförlerde bayram yoğunluğu
Kuaförlerde bayram yoğunluğu

YORUMLAR
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Ramazan Bayramı, Edirne, Kuaför, Bayram, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuaförlerde bayram yoğunluğu - Son Dakika


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