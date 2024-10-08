Külçe Altın Eylül'de En Yüksek Getiriyi Sağladı - Son Dakika
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Ekonomi

Külçe Altın Eylül'de En Yüksek Getiriyi Sağladı

Külçe Altın Eylül\'de En Yüksek Getiriyi Sağladı

TÜİK, Eylül 2024'te yatırımcısına en yüksek reel getiriyi külçe altın sağladı, BİST 100 en çok kaybettirdi.

08.10.2024 12:52
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan finansal yatırım aracının külçe altın olduğunu açıkladı.

TÜİK, Eylül 2024 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; eylül ayında aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,67, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,04 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. Aylık değerlendirmede; yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı Yİ-ÜFE ile yüzde 2,79, TÜFE ile yüzde 4,30 oranlarıyla BİST 100 endeksi oldu.

EN ÇOK KAYBETTİREN BORSA

Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,70, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,75 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,67, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,83 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. 6 aylık değerlendirmeye göre mevduat faizi (brüt); Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,87, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,79 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,57, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,02 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,25, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,27 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede, yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı, Yİ-ÜFE yüzde 14,44, TÜFE ile yüzde 23,77 oranlarıyla devlet iç borçlanma senetleri oldu.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Külçe Altın Eylül'de En Yüksek Getiriyi Sağladı - Son Dakika

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