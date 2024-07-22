Kurban Bayramı Döneminde 132,3 Milyar TL'lik Ödeme Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Kurban Bayramı Döneminde 132,3 Milyar TL'lik Ödeme Yapıldı

2023 yılının Kurban Bayramı dönemine göre kartlı ödemeler yüzde 93 oranında arttı. Arife ve dört bayram gününü kapsayan Kurban Bayramı döneminde gerçekleşen 216 milyon kartlı ödeme ile 132,3 milyar TL'lik ödeme yapıldı. En fazla harcama marketlerde gerçekleşti.

22.07.2024 11:31
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Kurban Bayramı döneminde 132,3 milyar TL'lik ödeme yapıldığı açıklandı. 2023 yılının Kurban Bayramı dönemine göre kartlı ödemelerin yüzde 93 oranında arttığı bildirildi.

2023 yılının Kurban Bayramı dönemine göre kartlı ödemeler yüzde 93 oranında arttı. Arife ve dört bayram gününü kapsayan Kurban Bayramı döneminde gerçekleşen 216 milyon kartlı ödeme ile 132,3 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Arife Gününde 45,4 milyar TL'lik kartlı ödeme yapılırken bu tutar bayram döneminde yapılan toplam ödemelerin yarıya yakınını oluşturdu. Arife günü en fazla kartlı işlemin gerçekleştiği saat aralığı 18.00-19.00 olurken en fazla işlemin yapıldığı dakika ise 18: 12 oldu.

En fazla harcama marketlerde yapıldı

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) Kurban Bayramı kartlı ödeme verilerine göre en fazla harcama yapılan sektör olan market sektörü toplam kartlı ödemelerin yüzde 22'sini oluştururken, giyim sektörü yüzde 12'sini, akaryakıt istasyonları sektörü yüzde 10'unu, yemek sektörü yüzde 10'unu ve çeşitli gıda sektörü ise yüzde 8'ini oluşturdu.

Bu yıl Kurban Bayramında yapılan kartlı ödemeler geçen yılla kıyaslandığında en fazla artışın yüzde 137 ile kuyumcular sektöründe gerçekleştiği görülüyor. Kuyumcular sektörünü yüzde 127 artış ile giyim ve yüzde 116 artış ile araba kiralama sektörleri takip ederken, yüzde 110 artışla market sektörü ve yüzde 108 artışla sağlık ürünleri/kozmetik sektörü geçen yıla göre en fazla artış gösteren diğer sektörler arasında yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kurban Bayramı Döneminde 132,3 Milyar TL'lik Ödeme Yapıldı - Son Dakika

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