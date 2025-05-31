Kurban Bayramı Öncesi Fiyat Denetimi - Son Dakika
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Ekonomi

Kurban Bayramı Öncesi Fiyat Denetimi

Kurban Bayramı Öncesi Fiyat Denetimi
31.05.2025 14:53
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Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi fiyat etiketi denetimleri yapıyor.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi İstanbul'da fiyat etiketi denetimi yaptı.

Denetim kapsamında başta gıda ve ihtiyaç malzemeleri olmak üzere tatlı, çikolata ve kuruyemiş gibi ürünlerin satışının yapıldığı dinlenme tesisleri ile alışveriş merkezlerini gezen İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, tek tek fiyatları kontrol etti.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, İstanbul'da bir dinlenme tesisinde yapılan denetimlerde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı ekipleri olarak her gün denetim yaptıklarını belirterek, "Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle alışveriş merkezlerinde, toptan satış alanlarında denetimlerimize devam ediyoruz." dedi.

Vatandaşların bayramlık ihtiyaçlarını satın aldıkları perakende ve toptan ticaretin yapıldığı alanlarda denetimlerin sürdüğünü anlatan Menteşe, "Bu denetimlerde amacımız, vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumak. Bu doğrultuda tüketici kanunumuzdan kaynaklı fiyat etiketlerini kontrol ediyoruz. Vatandaşın ürünü alırken orada herhangi bir haksızlığa uğramaması için gerekli yönetmelikler var." diye konuştu.

"Bayramdan sonra da denetimlere devam edeceğiz"

Menteşe, ürün etiketindeki fiyat değişim tarihlerinin önemli olduğuna dikkati çekerek, bugün denetim sırasında dün fiyat değişikliği yapılan ürünlerin görüldüğünü dile getirdi.

Söz konusu durumlarda haksız fiyata yönelik tutanak tutulduğunu bildiren Menteşe, fiyat etiketinde olan eksiklikler ya da yönetmeliğe göre uygunsuzluklar olduğu takdirde idari para cezası uygulandığını söyledi.

Menteşe, yüksek fiyata satılan ürünlerin gerekçelerinin de esnafa sorulacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Onlarla ilgili tutanaklar tuttuk. Bakanlığımız bünyesinde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulumuz var. Evraklarımızı oraya göndereceğiz. Orada da yapılan savunma gerçekçi bulunmazsa her bir işlem için 143 bin 930 liradan 1 milyon 430 bin liraya kadar idari yaptırım uygulanıyor. Bakanımızın, İstanbul Valimizin talimatları doğrultusunda denetimlerimizi aralıksız, Arife gününe kadar daha yoğun şekilde sürdüreceğiz. Bayramdan sonra da yine denetimlere devam edeceğiz."

Bugün İstanbul'da yaklaşık 20 ekiple denetim yaptıklarını aktaran Menteşe, "Yiyecek, içecek, hediyelik eşya, bayramlık tatlı, kahve veya kuruyemiş gibi bunlara da özellikle dikkat ediyoruz." dedi.

Bugün denetlenen dinlenme tesisine birkaç hafta önce de kontrole geldiklerini anımsatan Menteşe, daha önce yapılan uyarıları karşılaştıracaklarını ve buna yönelik idari işlem uygulanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı, istanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurban Bayramı Öncesi Fiyat Denetimi - Son Dakika

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