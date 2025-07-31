Küresel altın talebinde rekor artış! Yatırımcı güvenli limana koştu - Son Dakika
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Ekonomi

Küresel altın talebinde rekor artış! Yatırımcı güvenli limana koştu

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Küresel altın talebinde rekor artış! Yatırımcı güvenli limana koştu
31.07.2025 14:23
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Küresel altın talebinde rekor artış! Yatırımcı güvenli limana koştu
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Küresel altın talebi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 artarak 1249 tona çıkarken, talebin değer karşılığı yüzde 45 yükselerek 132 milyar dolarla rekor kırdı. Yatırımcıların güvenli liman arayışı altına olan ilgiyi artırırken, altın yatırımları yüzde 78 büyüme kaydetti.

Küresel altın talebi, 2024'ün ikinci çeyreğinde yüzde 3 artarak 1249 tona çıktı. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre bu talebin değer karşılığı ise yüzde 45 yükselişle 132 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Küresel altın talebinde rekor artış! Yatırımcı güvenli limana koştu

ALTIN TALEBİ YÜZDE 78 BÜYÜDÜ

Yatırımcıların jeopolitik risklere karşı güvenli liman arayışı, altına olan ilgiyi artırdı. Özellikle borsa yatırım fonları ve külçe-sikke alımları öne çıkarken, altın yatırımları geçen yıla göre yüzde 78 büyüdü. Merkez bankalarının alımları hız kesmesine rağmen, ikinci çeyrekte 166 ton altın eklendi. Bankaların büyük çoğunluğu önümüzdeki 12 ayda alımların devam edeceğini öngörüyor.

MÜCEVHER TALEBİ AZALDI

Öte yandan mücevher talebindeki düşüş dikkat çekti. Çin'de yıllık bazda yüzde 20, Hindistan'da ise yüzde 17'lik gerileme yaşandı. Toplam tüketim hacmi pandemi dönemindeki seviyelere inerken, değer bazında pazar 36 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk yarısında altın fiyatı dolar bazında yüzde 26 arttı. Uzmanlara göre, ekonomik belirsizliklerin sürmesi halinde altının güvenli liman cazibesi güçlenmeye devam edecek.

ALTIN DİĞER VARLIKLARI GERİDE BIRAKTI

Bu yılın ilk yarısında görülen güçlü yatırım faaliyetinin, altının ekonomik ve jeopolitik risklere karşı bir koruma aracı olarak rolünü vurguladığını belirten Street, "Devam eden piyasa dalgalanmaları, son aylarda altının etkileyici fiyat performansıyla birleşerek önemli bir ivme yarattı ve dünya çapındaki yatırımcılardan sermaye çekti. Altın, yılın ilk yarısında dolar bazında yüzde 26'lık dikkat çekici bir değer artışı kaydetti ve birçok önemli varlık sınıfını geride bıraktı. Yılın bu kadar etkileyici bir başlangıcıyla, altının 2025'in ikinci yarısında nispeten dar bir aralıkta işlem görmesi mümkün." ifadelerini kullandı.

ALTIN FİYATLARI ARTABİLİR

Street, makroekonomik ortamın hala oldukça öngörülemez olduğunu ve bu durum altının daha da değer kazanmasını destekleyebileceğini de dile getirerek, küresel ekonomik veya jeopolitik koşullarda herhangi bir önemli bozulmanın, altının güvenli liman cazibesini daha da artırabileceğini ve fiyatları yukarı çekebileceğini sözlerine ekledi.

Ons Altın, Ekonomi, Finans, Borsa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel altın talebinde rekor artış! Yatırımcı güvenli limana koştu - Son Dakika

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