Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı

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Küresel piyasalar, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin ardından ülkede ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin öne çıkmasıyla haftanın ilk işlem gününe pozitif seyirle başladı.

07.10.2024 09:16  Güncelleme: 09:29
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Küresel piyasalar, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin ardından ülkede ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin öne çıkmasıyla haftanın ilk işlem gününe pozitif seyirle başladı. ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserlikler güç kazanmaya devam ederken, bu hafta, ülkede enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemi piyasaların odağında bulunuyor. Ülkede, beklentilerden iyi gelen istihdam verilerinin ekonominin iyiye gittiğini ortaya koyması küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

ABD'DE İŞSİZLİK ORANI GERİLEDİ

ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 254 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den 4,1'e geriledi. Eylülde istihdam artışı 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı, işsizlik oranı ise son 3 ayın en düşük seviyesine indi. ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazançlar, yüzde 0,4 artarak 35,36 dolara yükseldi.
Analistler, ABD'deki resesyon endişelerinin açıklanan istihdam verilerinin ardından azaldığını belirterek, bu hafta açıklanacak enflasyon verisinin de piyasaların yönü açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Fed yetkilerinin açıklamaları da izlenirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, liman işçilerinin grevinin sona ermesinin ülke ekonomisi için iyi bir haber olduğunu belirtti. Tek veriye fazla tepki verilmemesi gerektiğini vurgulayan Goolsbee, cuma günü açıklanan iş gücü raporları görülmeye devam ederse tam istihdama ulaşıldığından emin olacağını ifade etti.
Goolsbee, Fed politika yapıcılarının büyük çoğunluğunun, faiz oranlarının gelecek yıl çok düşeceğini düşündüğünü aktardı.

KRİZ BÖLGELERİ DİKKATLE TAKİP EDİLİYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in kasımda yüzde 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Jeopolitik gelişmelerin de takip edildiğini dile getiren analistler, buradan gelecek haber akışının küresel piyasalardaki risk iştahını törpüleyebileceğini kaydetti. Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 3,98 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi yeni haftada 102,5 seviyelerinde seyrediyor.

ALTIN VE PETROLDE KISMİ DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı ise cuma günü yüzde 0,1 değer kaybederken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 2 bin 644 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 0,6 yükselişle 77,9 dolardan tamamlamasının ardından, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,5 azalışla 77,5 dolar seviyelerinde seyrediyor. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,81, S&P 500 endeksi yüzde 0,90 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,22 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı. Avrupa borsalarında da ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından cuma günü İngiltere hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, bölgedeki ekonomik durgunluk endişeleri varlığını koruyor.

AVRUPA'DA ÇİN KARŞITI EKONOMİK KARAR

Öte yandan Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Çin yapımı elektrikli otomobillere yüzde 45'e varan oranda ilave gümrük vergisi uygulanması teklifine destek verdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan faiz indirimi yapacağı öngörüldüğünü aktaran analistler, makroekonomik verilerden gelecek sinyallerin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini kaydetti. Cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,55, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,28, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,85 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 düştü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise güne yükselişle başladı.

ÇİN PİYASASI BUGÜN KAPALI

Asya piyasalarında alıcılı bir seyir hakım olurken, Çin'de tatil sebebiyle işlem gerçekleşmiyor. Analistler, Çin'de açıklanan ekonomik teşviklerin etkilerinin pozitif etkilerinin Asya piyasalarında devam ettiğini kaydetti. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu yetkililerinin kademeli ekonomik politikaların uygulanması konusunda yarın bir brifing düzenleyeceklerine dair haber akışının da Asya piyasaları üzerindeki etkileri takip edilecek. Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da ağustos ayına ilişkin öncü endeks 106,7 ile beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Dolar/yen paritesi cuma gününü yüzde 1,2 artışla 148,71 seviyesinde tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 148,50 seviyesinde bulunuyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 yükseldi.

BORSADA TOPARLANMA SİNYALİ

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,37 artışla 9.109,34 puandan tamamladı. Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,30 yükselişle 34,2571'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 34,2670 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 8.850 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı - Son Dakika

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