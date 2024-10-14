Kuru Meyve İhracatı 241 Milyon Doları Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kuru Meyve İhracatı 241 Milyon Doları Aştı

Kuru Meyve İhracatı 241 Milyon Doları Aştı

GAİB, 2024'ün 9 ayında 94 ülkeye 241 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı gerçekleştirdi.

14.10.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi firmalar, 9 ayda 94 ülkeye 241 milyon 49 bin dolarlık kuru meyve ihracatı gerçekleştirdi.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, AA muhabirine, kuru meyve ihracatında yıl sonu hedeflerini yakalayacaklarını söyledi.

İhracattan memnun olduklarını ifade eden Çıkmaz, şöyle konuştu:

" Türkiye'nin temel ve en önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan kuru meyve ihracatının 2024 yılı ocak-eylül dönemi sektör ihracatı incelendiğinde, bölgemizden gerçekleştirilen kuru meyve ve mamulleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,4 artarak 241 milyon 49 bin dolar olmuştur. 2024 yılının 9 aylık döneminde birliğimizden yapılan kuru kayısı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,8 artış kaydederek 100 milyon 316 bin dolar oldu. Antep fıstığı ihracatı ise yüzde 51,3 artarak 94 milyon 906 bin dolar olmuştur. Kuru kayısı ve Antep fıstığını yüzde 6,6 artış ve yaklaşık 20 milyon dolar ihracatla diğer meyve kuruları ve yüzde 5,7 artış ve 11 bin 358 milyon dolar ihracatla kuru incir takip etti. 9 aylık dönem incelendiğinde kuru kayısı ve Antep fıstığı ihracatımızın bölgemizin toplam sektör ihracatının yüzde 81'ini oluşturduğu görülmektedir."

En çok Avrupa ülkelerinin "ağzı tatlandı"

Çıkmaz, bölgelerinden ihraç edilen ürünlerin en çok Avrupa ülkelerine gönderildiğini belirtti.

İhracatın artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü anlatan Çıkmaz, şunları kaydetti:

"En çok ihracat yapılan ülke grupları içinde ilk sırayı 110,5 milyon dolarlık ihracat ve bir önceki yıla göre yüzde 24,8 artışla Avrupa Birliği ülkeleri almıştır. Onu 38,5 milyon dolarlık ihracat ve bir önceki yıla göre yüzde 42,8 artışla Amerika ülkeleri ve 23,3 milyon dolarlık ihracat ve yüzde 42,1'lik artışla Orta Doğu ülkeleri takip etmektedir.

Yılın 9 aylık döneminde, birliğimizden ülkelere yapılan ihracatta ilk sırada yüzde 19,6 pay, 47,2 milyon dolar ihracat ve yüzde 7,4 artış ile Almanya, ikinci sırada yüzde 12,8 pay, 30,8 milyon dolar ihracat ve yüzde 86,2 artış ile İtalya, üçüncü sırada ise yüzde 10,4 pay, 25,1 milyon dolar ihracat ve yüzde 58,4 artış ile ABD bulunmaktadır. 2024 yılının 9 ayında 94 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir."

Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu, gaziantep, Ekonomi, İhracat, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuru Meyve İhracatı 241 Milyon Doları Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:55 Köfteci Yusuf’a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
13:05 Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu’na verildi Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu'na verildi
12:39 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek
11:55 Meyve suyu, çikolataya, şeker 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu Meyve suyu, çikolataya, şeker! 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu
10:30 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL’lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak
08:00 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor
07:15 Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf’un depolarını kapattığı ortaya çıktı Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı
01:16 Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı
00:00 Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı
23:50 Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler
23:25 Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı
22:54 Trump’a bir suikast girişimi daha Trump'a bir suikast girişimi daha
22:35 Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu
22:20 Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf’un helal sertifikası var mı Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 14:42:52. #1.12#
SON DAKİKA: Kuru Meyve İhracatı 241 Milyon Doları Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.