Kurumsal işletmelerin çatıları güneş enerji santrallerine dönüşüyor

Solarçatı, kurumsal işletmelere özel markası ÇATIGES'i kurdu. Şirket, son bir yıldır evsel ve ticari projelerine ek olarak gerçekleştirdiği kurumsal işletmelere özel çatı üstü GES projelerini ÇATIGES markası ile duyurdu.

2017'den beri evsel ve ticari çatı üstü GES kurulumlarına devam eden Solarçatı, 1 yıl önce kurumsal işletmeler için ÇATIGES'i hayata geçirdi. Proje geliştirme ve EPC olarak referansları toplam 100 mW'a ulaşan şirket, alt marka olarak kurulan ÇATIGES ile birçok kurumsal işletmeye hizmet sağladı.

TÜRKİYE, 2040 YILINA KADAR 200 GW SOLAR KURULU GÜÇ HEDEFİNE KOŞUYOR

ÇATIGES ve Solarçatı kurucusu Utku Korkmaz, "Solarşarj, Solarbatarya, Solargaraj gibi alt markalara sahip olan Solarçatı olarak kurumsal işletmelere özel çatı üzeri GES projelerini de geliştirdiğimiz ve anahtar teslim hizmet gerçekleştirdiğimiz ÇATIGES şirketi ile birçok büyük projeye imza attık ve atmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin güneş enerjisi yolculuğu başladığından beri ekip olarak bu sektörün içerisindeyiz. Ekibimizle birçok ilke imza atmamızın yanı sıra, Türkiye'nin şu ana kadarki toplam güneş enerjisi kurulu gücünün yaklaşık yüzde 1,5'lik kısmında proje geliştirme ve EPC şirketi olarak yer aldık. Türkiye, 2040 yılına kadar 200 GW solar kurulu güç hedefine koşarken biz de B2C - B2B marka ayrımımızı ve kurumsal iletişimimizi netleştiriyoruz" diye konuştu.

"Başladığımız dağıtık enerjinin her tekil segmentinde sektöre ismini verme vizyonunu alt markamız ile devam ettiriyoruz" diyen Korkmaz, "Tüm kurumları ve işletmeleri ÇATIGES sayesinde de bu işletmeler elektriklerini güneşten üretip hem geleceğin dünyası hem de şirketlerine yatırım yapmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

HEM ÇEVRE HEM DE İŞLETME EKONOMİSİ KORUNUYOR

Proje ile işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerine bir adım daha yaklaşırken aynı zamanda elektrik faturalarından tasarruf ettiklerini kaydeden Korkmaz, "Gelişen güneş enerji santrali teknolojileri ile amortisman süresinin kısaldığı, artan elektrik fiyatlarına karşı sigorta poliçesi görevi gören çatı GES projeleri yatırımcıların ilgisini gün geçtikçe daha da fazla çekiyor. Bugüne kadar birçok kurumsal işletmeye hizmet verdiğimiz projeler ile yenilenebilir enerji sektöründe hızlı adımlarla ilerliyoruz. Kurumsal işletmelerin elektriğini güneşten üretmelerini sağlamak için tecrübeli kadromuzla projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Kurumsal işletmelere gerçekleştirdiğimiz projelerde finansman konusunda çözümler üretmek için de yeni iş birlikleri kurmaya devam ediyoruz" dedi.