Kütahya'da 2025-2027 Bitkisel Üretim Planlaması Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kütahya'da 2025-2027 Bitkisel Üretim Planlaması Çalışmaları Başladı

Kütahya\'da 2025-2027 Bitkisel Üretim Planlaması Çalışmaları Başladı

Kütahya Vali Yardımcısı Fikret Zaman başkanlığında toplanan Kütahya Tarımsal Üretim Planlanma Teknik Komitesi, Kütahya'nın 2025, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan bitkisel üretiminin planlaması çalışmalarına başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay'ın sunumlarıyla başlayan çalışmalara Tarım ve Orman Bakanlığından katılım sağlayan yetkililer de katıldı. Hazırlanan planlama konuları Tarım ve Orman Bakanlığı onayına sunulacak.

01.05.2024 07:25
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Kütahya Vali Yardımcısı Fikret Zaman başkanlığında toplanan Kütahya Tarımsal Üretim Planlanma Teknik Komitesine Kütahya'nın 2025, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan bitkisel üretiminin planlaması çalışmaları İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay'ın sunumlarıyla başladı.

Teknik komite üyelerinin görüşleri ve Tarım ve Orman bakanlığından katılım sağlayan BÜGEM Tarım Havzaları Daire Başkanı Ergin Toprak ve Uzman Cem Ceyhan'ın açıklamalarıyla devam etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan bitkisel üretim planlaması teknik komite üyeleri tarafından kabul edilen konular Tarım ve Orman Bakanlığının onayına sunulacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kütahya'da 2025-2027 Bitkisel Üretim Planlaması Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da 2025-2027 Bitkisel Üretim Planlaması Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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