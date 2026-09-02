Kütahya'da 5,3 km'lik Çavdarhisar-Abide kesimi bölünmüş yol oluyor; Vali Işın çalışmaları yerinde denetledi - Son Dakika
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Kütahya'da 5,3 km'lik Çavdarhisar-Abide kesimi bölünmüş yol oluyor; Vali Işın çalışmaları yerinde denetledi

Kütahya\'da 5,3 km\'lik Çavdarhisar-Abide kesimi bölünmüş yol oluyor; Vali Işın çalışmaları yerinde denetledi
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Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya-Simav-Demirci Ayrımı Yolu'nun Çavdarhisar-Abide arasındaki kesimi ile Simav-Abide Devlet Yolu'nda devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemelerde, tek yol ve sathi kaplama olarak hizmet veren yaklaşık 5,3 kilometrelik bölümün bölünmüş yol standardına yükseltilerek Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplamayla tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya-Simav-Demirci Ayrımı Yolu'nun Çavdarhisar-Abide arasındaki kesimi ile Simav-Abide Devlet Yolu'nda devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Milletvekilleri Adil Biçer ve Mehmet Demir, il protokolü ile ilgili kurum yetkililerinin de katıldığı incelemelerde Vali Işın, çalışma sahalarını dolaşarak projelerin mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kütahya-Simav-Demirci Ayrımı Yolu'nun Çavdarhisar-Abide arasındaki kesiminde, mevcut durumda tek yol ve sathi kaplama olarak hizmet veren yaklaşık 5,3 kilometrelik bölümün bölünmüş yol standardına yükseltilerek Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplamayla tamamlanması hedefleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla trafik güvenliğinin artırılması, seyahat süresinin kısaltılması, sürüş konforunun iyileştirilmesi ve araç işletme maliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor. Günlük ortalama 4 bin 255 aracın kullandığı güzergahta ağır taşıt oranı yüzde 19 seviyesinde bulunuyor. Projenin tamamlanmasıyla yıllık yaklaşık 12,3 milyon TL tasarruf sağlanması ve karbon emisyonunun yılda 202 ton azaltılması öngörülüyor.

Vali Musa Işın ve beraberindeki heyet, daha sonra Simav-Abide Devlet Yolu'nun 99+750 ile 114+750 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmalarını inceledi. Toplam 15 kilometrelik yolun bölünmüş yol ve BSK standardında tamamlanması planlanıyor.

Projeyle sürüş güvenliğinin artırılması, seyahat süresinin kısaltılması, yük ve lojistik taşımacılığının hızlandırılması hedeflenirken, Gediz ve Simav'ın ulaşılabilirliğinin artırılarak bölgenin ekonomik ve ticari gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor. Günlük ortalama 3 bin 314 aracın kullandığı Simav-Abide güzergahında ağır taşıt oranı yüzde 21 seviyesinde bulunuyor. Projenin tamamlanmasıyla yıllık toplam 70 milyon TL tasarruf sağlanması ve karbon emisyonunun yılda bin 246 ton azaltılması öngörülüyor.

Vali Musa Işın, her iki projenin de Kütahya'nın ulaşım altyapısının güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda titizlikle sürdürülmesini istedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kütahya'da 5,3 km'lik Çavdarhisar-Abide kesimi bölünmüş yol oluyor; Vali Işın çalışmaları yerinde denetledi - Son Dakika

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