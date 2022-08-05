Konuyla ilgili Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından Küreci Köyünde meydana gelen orman yangını sebebiyle üreticilerimizin ürünlerinde meydana gelen zarar tespit çalışması yapıldı" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Emet'te orman yangını sonrası ürünlerde zarar tespit çalışması - Son Dakika

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