Kütahya Ticaret Borsası

Kütahya Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 7,30 lira, en yüksek 7,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
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|Ürün
|En Düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Buğday (kırmızı)
|7,30
|7,40
|Buğday (yemlik)
|5,20
|6,90
|Arpa (yemlik)
|5,25
|6,50
|Dana eti (karkas)
|58,00
|180,00
Kaynak: AA
Kütahya, Ekonomi, Son Dakika
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