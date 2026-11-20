Kutluhan Taşkın, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığına atandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk Eximbank, 20 Kasım 2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Kutluhan Taşkın'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına atanmasına karar verildiğini duyurdu. Banka, bu atamayı Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamayla kamuoyuna bildirdi.
Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank) Yönetim Kurulu Başkanlığına Kutluhan Taşkın atandı.
Türk Eximbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun 20 Kasım 2026 tarihli toplantısında alınan karar ile Sayın Kutluhan Taşkın Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır." denildi.
Kaynak: AA
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