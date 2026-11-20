Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank) Yönetim Kurulu Başkanlığına Kutluhan Taşkın atandı.

Türk Eximbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun 20 Kasım 2026 tarihli toplantısında alınan karar ile Sayın Kutluhan Taşkın Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır." denildi.