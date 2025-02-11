L'Oreal ve Jacquemus'tan Ortaklık

Ekonomi

L'Oreal Grup, Fransız moda markası Jacquemus ile güzellik sektöründe uzun vadeli ortaklık kurduğunu duyurdu.

L'Oreal Grup'tan yapılan açıklamaya göre, L'Oreal Grup ile Jacquemus, söz konusu işbirliğini "L'Oreal Luxe" çatısı altında gerçekleştirecek.

İşbirliği, dijital stratejilere öncelik vererek sosyal medya odaklı büyüme modeliyle yükselen Jacquemus'un estetik vizyonunu global pazarda genişletmesini sağlayacak ve markanın büyümesini destekleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden L'Oreal Luxe Başkanı Cyril Chapuy, Jacquemus'u marka portföylerine katmaktan büyük heyecan duyduklarını belirtti.

Chapuy, "Jacquemus'un sınırları zorlayan, yaratıcı ve oyuncu kimliğiyle oluşturduğu benzersiz marka konumlandırması, L'Oreal Luxe'un ikonik marka portföyünü mükemmel şekilde tamamlayacak ve dünya çapındaki liderliğimizi güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

Jacquemus Başkanı, Kurucusu ve Yaratıcı Direktörü Simon Porte Jacquemus ise 15 yıl önce Jacquemus'u hayal etmeye ve yaratmaya başladığına değinerek, parfüm ve güzelliğin, her zaman marka vizyonunun bir parçası olduğunu anlattı.

Hayalini L'Oreal ile gerçekleştirmekten gurur duyduğunu kaydeden Jacquemus, "Geleceğin bizim için neler getireceğini görmek, beni heyecanlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.