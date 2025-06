L'Oreal VivaTech 2025'te Yeniliklerini Tanıttı

L'Oreal, Paris'te düzenlenen uluslararası startup ve teknoloji fuarı VivaTech 2025'te, yeni nesil güzellik inovasyonları portföyünü tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, L'Oreal, etkinlikte, hem halihazırda piyasada yer alan en yeni kişiselleştirilmiş, kapsayıcı ve sürdürülebilir güzellik çözümlerini hem de yeni tanıttığı inovasyonlarını ziyaretçilerle buluşturdu.

Şirket etkinliğe, "New Frontiers of Beauty (Güzelliğin Yeni Ufukları)" temasıyla katıldı. Yenilikler arasında, biyolojik yaşlanmanın temel nedenlerini hedefleyen "L'Oreal Longevity Integrative Science", bitki bazlı içerikler için yapay zeka destekli dikey tarım teknolojisi, trend makyaj görünümlerini yeniden oluşturmak için tasarlanan "YSL Beauty Hyper Look Studio ve Agentic AI ile WhatsApp" entegrasyonuna sahip "L'Oreal Paris Beauty Genius" yer aldı.

Şirket, etkinlikte inovasyon ekiplerinin uzmanlığıyla biyoteknoloji, dijital, bilim ve girişimcilik dünyasındaki paydaşlarını bir araya getirdiği "Açık İnovasyon Ekosistemi"ni de sergiledi.

Cilt yaşlanmasına dair anlayışı dönüştüren "Longevity Integrative Science" yaklaşımıyla yalnızca belirtilere müdahale etmeyi değil, hücresel sağlığı koruyarak yaşlanmayı önlemeyi de hedefleyen şirket, "Longevity AI Cloud" teknolojisine dayanan sistemle cildin biyolojik yaşını analiz ederek kişiselleştirilmiş bakım yollarını ortaya koyuyor.

"Lancome Cell BioPrint", kullanıcıların cilt biyolojik yaşını beş dakika içinde ölçen taşınabilir bir tanı cihazı sunarken, "Renergie Nano-resurfacer 400 Booster" de görünmez mikro kanallar oluşturarak evde klinik sonuçlar sağlayan nanoçip teknolojisine sahip bakım cihazı olarak dikkati çekiyor.

"Doğal kaynakların verimli kullanımı" hedefiyle geliştirilen Interstellar "Lab BioPods", yapay zeka destekli dikey tarım sistemiyle bitkisel içerikleri kontrollü ve sürdürülebilir bir ortamda yetiştiriyor. Sistem sayesinde su ve enerji tüketimi optimize edilirken, yüksek kaliteli aktif bileşenlerin üretimi güvence altına alınıyor.

Öte yandan, "Cosmo International Fragrances" ile geliştirilen "Osmobloom" teknolojisi, çiçeklerin kokusunu zarar vermeden havadan yakalayarak daha önce doğal yollarla elde edilmesi mümkün olmayan kokuların parfümlere entegre edilmesini sağlıyor. Bu yaklaşımın somut bir örneği olarak da "Valentino Beauty"nin "Private Talk" parfümünde yer alan tuberoz esansı öne çıkıyor.

Yüzde 19 daha düşük enerji tüketimi

Saç bakımında da "AirLight Pro", "L'Oreal Professionnel" ve "Zuvi" işbirliğiyle geliştirilen yeni nesil saç kurutma cihazı olarak sunuluyor. Cihaz, hava, ısı ve kızılötesi ışığı birleştirerek yüzde 21 daha hızlı kuruma, yüzde 55 daha fazla nem ve yüzde 19 daha düşük enerji tüketimi sağlıyor.

Meta işbirliğiyle "L'Oreal Paris Beauty Genius", 7/24 hizmet sunan, agentic AI ile çalışan kişisel bir güzellik asistanı olarak geliştirildi. WhatsApp üzerinden erişilebilen sistem, kullanıcılarla birebir etkileşim kurarak cilt, saç ve makyaj ihtiyaçlarına özel öneriler sunuyor.

"La Roche-Posay Spotscan+Coach", akne eğilimli ciltler için yapay zeka destekli analizler, kişisel bakım rutinleri ve "Calm" uygulamasıyla entegre meditasyon, nefes ve uyku içerikleriyle bütünsel destek sağlıyor.

Şirket tarafından desteklenen çok markalı yapay zeka pazaryeri "Noli", bir milyondan fazla yüz tarama verisi ve binlerce ürün formülünü analiz ederek her kullanıcıya uygun ürün önerileri sunuyor.

Şirket, yapay zeka destekli güzellik deneyimlerini geliştirmek amacıyla "NVIDIA" ile işbirliği yürütüyor. Bu kapsamda şirket, "NVIDIA AI Enterprise" platformunu kullanarak ürünlerin 3D görselleştirmesi, içerik üretimi ve kişiselleştirilmiş pazarlama gibi alanlarda çözümlere imkan veriyor. İşbirliğinin dikkati çeken örneklerinden biri olan "Noli (No one like I)", şirketin AI destekli çok markalı pazar yeri olarak her kullanıcıya özel ürün önerileri sunuyor.

"YSL Beauty Hyper Look Studio", sosyal medya trendlerini gerçek zamanlı olarak takip ederek kullanıcıların seçtiği görünümleri artırılmış gerçeklikle sanal ortamda denemelerini sağlıyor.

"CreAltech" ise şirketin içerik üretim laboratuvarı olarak "Google", "Adobe" ve "OMI" gibi iş ortaklarıyla geliştirilen jeneratif yapay zeka modelleriyle çalışan bir ekosistem olarak göze çarpıyor.

"İhtiyaçlara cevap veren inovasyonları hayata geçirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen L'Oreal Grup Araştırma, İnovasyon ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barbara Lavernos, uzmanları ve farklı paydaşlarından oluşan ekosistemle işbirliği yaparak, tüketicilerin karşılanmamış güzellik ihtiyaçlarına cevap veren inovasyonları hayata geçirdiklerini belirtti.

Lavernos, "2025 edisyonu, L'Oreal'in VivaTech'e bugüne kadarki en cesur katılımı ve uzun ömür, sürdürülebilirlik, tüketici deneyimi ve yaratıcılık alanlarında yeni bir tekno-güzellik çağını temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

L'Oreal Grup Dijital ve Pazarlama Direktörü Asmita Dubey de teknolojinin, tüketicilerin günlük yaşamlarının neredeyse her alanına dokunduğunu aktararak, "Yapay zeka, jeneratif yapay zeka ve agentic yapay zeka gibi dönüşüm yaratan teknolojiler, güzellik alışkanlıklarını yeniden tanımlıyor. Bu nedenle hem yaratıcılık hem teknolojiyle eşsiz tüketici deneyimleri sunmaya odaklanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.