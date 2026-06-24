Lisanslı Depoculuk Toplantısı - Son Dakika
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Lisanslı Depoculuk Toplantısı

24.06.2026 21:58
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Ticaret ve Tarım Bakan Yardımcıları, lisanslı depoculuk ve tarım ürünleri fiyatlarını ele aldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı'nın başkanlık ettiği heyet, lisanslı depoculuk sistemi ile tarımsal ürün piyasalarına yönelik değerlendirme toplantısı yaptı.

Ticaret Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Ticaret Bakanlığında yapılan toplantıda, lisanslı depoculuk sisteminin mevcut durumu ve tarla ile market arasındaki fiyat oluşum süreçlerinin kapsamlı şekilde ele alındığı bildirildi.

Paylaşımda, üreticiden tüketiciye uzanan süreçte etkinliğin ve şeffaflığın artırılması, piyasa işleyişinin sağlıklı şekilde sürdürülmesi ve gıda piyasalarında sürdürülebilir fiyat istikrarının desteklenmesine yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirildiği ifade edildi.

Paylaşımda, üreticilerin korunması ve tüketicilerin güvenilir ürünlere makul fiyatlarla erişiminin sağlanması amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Tarım, Yaşam, Son Dakika

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