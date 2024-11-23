Lodos balık fiyatlarını artıracak - Son Dakika
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Ekonomi

Lodos balık fiyatlarını artıracak

Batı Karadeniz'de lodos nedeniyle balık az, fiyatlar yükseliyor. Balık çeşitlerine dikkat!

23.11.2024 00:24
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Denize lodos, tezgaha balık uyarısı

DÜZCE - Batı Karadeniz bölgesinde lodos uyarısının yapılmasının ardından balıkçılar tezgahlardaki fiyatlara dikkat çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz bölgesi için denizlerde lodos uyarısında bulundu. 26 Kasım Salı gününe kadar sürmesi beklenen lodos sebebiyle balık fiyatlarının artacağı öngörülüyor.

Düzce'de balıkçı Arslan Kirici, "Haftaya salı gününe kadar lodosun etkili olması bekleniyor. O yüzden tekneler denize açılamadığı için balık az çıkıyor. Balık zor geldiği için fiyatlar biraz yükseliyor. Palamut sezonu bitiyor, hatta artık bitti bile denilebilir. Bu sebeple hamsi bol çıkmaya başladı. Şu anda tezgahlarda hamsinin fiyatı kilo başına 50 ila 150 lira arasında değişiyor. İstavrit ve barbunun kilosu 150 lira, mezgit ise 200 liradan satılıyor. Çinekop ise tezgahta 300 liradan alıcı bekliyor" dedi.

Kaynak: İHA

Batı Karadeniz, Hava Durumu, Balıkçılık, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Düzce, Son Dakika

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