Lokman Hekim Üniversitesi, Özgürköy Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi işbirliğinde "Davranışsal Bağımlılıklar Sempozyumu" düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sempozyumda, dijital teknoloji kullanımıyla ilişkili riskler, bağımlılık tedavisinde aile ve akran desteği ile nüksün önlenmesine yönelik yaklaşımlar ele alındı. Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen sempozyuma akademisyenler, sağlık profesyonelleri ve öğrenciler katıldı.

Sempozyum kapsamında gerçekleştirilen panelin ilk bölümünde, davranışsal bağımlılıkların nörobiyolojik temelleri, tanı ve sınıflandırma ölçütleri ile Türkiye'de ve dünyada gözlenen eğilimler değerlendirildi.

Dijital teknoloji kullanımına ayrılan panelde, sosyal medya, dijital oyun ve akıllı telefon kullanımına bağlı bağımlılık riskleri tartışıldı. Yapay zeka kullanımının ruh sağlığı üzerindeki olası etkileri de panelin gündeminde yer aldı.

Kumar ve çevrim içi bahis bağımlılığı ile kompulsif satın alma davranışının ele alındığı oturumda, bu davranışların erken fark edilmesinin önemi üzerinde duruldu. Konuşmacılar, söz konusu davranışların kişinin ruh sağlığına, sosyal ilişkilerine ve günlük yaşamına etkilerini değerlendirdi.

Rehabilitasyona ayrılan oturumda grup terapileri, aile temelli müdahaleler ve akran desteğinin iyileşme sürecindeki rolü ele alındı. Tedavi yöntemlerine ilişkin panelde ise psikoterapi ve ilaç tedavisi yaklaşımlarıyla dijital uygulamaların kişiye özgü tedavi planlarında nasıl kullanılabileceği tartışıldı.

Sempozyumun son panelinde uzmanlar, tedavi sonrasında iyileşmenin sürdürülmesi ve bağımlılık davranışının tekrarlanma riskinin azaltılması amacıyla uygulanan uzun dönemli izlem modellerini değerlendirdi.