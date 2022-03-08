Londra Metal Borsası'nda nikel işlemleri en az gün sonuna kadar askıda kalacak - Son Dakika
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Londra Metal Borsası'nda nikel işlemleri en az gün sonuna kadar askıda kalacak

08.03.2022 17:05
Londra Metal Borsası'nda nikel işlemleri en az gün sonuna kadar askıda kalacak

Londra Metal Borsası (LME), piyasalarda son dönemde görülen aşırı fiyat oynaklığı nedeniyle nikel işlemlerini en az gün sonuna kadar askıda tutulmasına karar verildiğini bildirdi.

Londra Metal Borsası (LME), piyasalarda son dönemde görülen aşırı fiyat oynaklığı nedeniyle nikel işlemlerini en az gün sonuna kadar askıda tutulmasına karar verildiğini bildirdi.

Elektrikli araç ve çelik sektöründe yoğun olarak kullanılan nikelin bugün Asya piyasalarında fiyatının yaklaşık yüzde 111 ile benzeri görülmemiş bir artış kaydederek ton başına 100 bin dolar seviyesi aşmasının ardından Londra Metal Borsası harekete geçti. Borsadan yapılan açıklamada, sabah yerel saatle 8.30 itibarıyla tüm nikel işlemlerinin askıya alındığı duyuruldu.

LME'den gün içerisinde gelen ikinci bir açıklamada ise borsada nikel işlemlerin en erken bugün sonuna kadar askıda tutulmaya devam edilmesinin planlandığı, işlemlerin açıkta yaşanan sıkışma ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle bir günden daha uzun bir süreyle askıda tutulmasının da değerlendirildiği kaydedildi.

150 yıl sonra ilk kez tüm fiziki teslimatlı nikel kontratları erteleme kararı alan LME'nin açıklamasında, bugün Londra saatiyle 8.30 öncesinde yapılan nikel işlemlerinin iptal edilmesi opsiyonunun da değerlendirmeye alınabileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca nikel fiyatlamasında en son pazartesi işlem kapanış saatindeki ton başına 48 bin dolar seviyesinin baz alınacağı ifade edildi.

Uzmanlara göre, nikel piyasasındaki sert ve benzeri görülmemiş fiyat artışlarının elektrikli araç pillerinin maliyetlerini de ciddi şekilde yükseltmesi bekleniyor.

Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Batılı devletlerin yaptırımlarının hedefinde olan Rusya, halihazırda dünyanın en üst kaliteli nikel üretiminin yüzde 17'sini gerçekleştiriyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Londra Metal Borsası'nda nikel işlemleri en az gün sonuna kadar askıda kalacak - Son Dakika


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