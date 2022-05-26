LPG'ye 37 kuruş zam geldi! İşte güncel fiyatlar - Son Dakika
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LPG'ye 37 kuruş zam geldi! İşte güncel fiyatlar

26.05.2022 00:57

Uluslararası enerji fiyatlarındaki artış ve dolar kurunun 16 liranın üzerine çıkmasından sonra akaryakıta yeni bir zam daha geldi. LPG'nin fiyatı bu gece yarısından itibaren 37 kuruş yükseldi. Zamdan sonra LPG'nin litresi İstanbul'da 11,64'e, Ankara'da 11,85'e, İzmir'de ise 11,55'e çıktı..

Uluslararası fiyatlardaki ve döviz kurlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Dolar kurunun 16 liranın üzerine çıkması sonrası LPG'ye zam geldi. 37 kuruşluk fiyat artışı pompaya yansıdı.

LPG'NİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından İstanbul'da 11,24'ten satılan LPG'nin litresi 11,61'e çıktı. LPG'nin litresi İzmir'de 11,18'den 11,55'e, Ankara'da ise 11,48'den 11,85'e yükseldi.

BENZİN VE MOTORİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Benzine cumartesi günü yapılan 1,02 liralık zamla birlikte, benzin fiyatları motorini geride bırakmıştı. Bu hafta benzin ve motorin grubunda bir fiyat artışı ya da indirim gerçekleşmedi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Son Dakika Ekonomi LPG'ye 37 kuruş zam geldi! İşte güncel fiyatlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: LPG'ye 37 kuruş zam geldi! İşte güncel fiyatlar - Son Dakika
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