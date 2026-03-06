Lufthansa 2025'te Karını 1,96 Milyar Avroya Yükseltti - Son Dakika
06.03.2026 10:31
Lufthansa, 2025 mali yılında operasyonel istikrar sayesinde karını artırarak 1,96 milyar avroya ulaştı.

Lufthansa Grubu, 2025 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre şirket, daha istikrarlı uçuş operasyonları sayesinde kriz yılının ardından 2025 kar hedefini iyileştirme yolunda ilerleme kaydetti.

Alman şirketin ana kazanç göstergesi olan düzeltilmiş faiz ve vergi öncesi karı (FAVÖK) bir önceki yıla göre yüzde 19 artışla 1,64 milyar avrodan 1,96 milyar avroya yükseldi.

Şirketin cirosu ise aynı dönemde yüzde 5 artarak 39,6 milyar avro ile rekor seviyeye ulaştı.

Maliyet baskısı azaldı

Kovid-19 pandemi dönemi ardından grubun ana markası olan ve bir süredir mali zorluklarla mücadele eden Lufthansa Havayolları'nın uçuş operasyonlarında sağlanan istikrar, geçen yıl kar artışındaki en önemli etkenlerden biri oldu.

2024'te uçuş iptalleri ve gecikmeler nedeniyle yolculara ödenen tazminat tutarı 843 milyon avro iken, geçen yıl bu rakam 362 milyon avro azalarak maliyet baskısını hafifletti.

Transatlantik rotalardaki zayıf talep ve fiyat baskısı da şirketin finansal sonuçlarını olumsuz etkiledi.

Öte yandan vergi etkileri nedeniyle net kar, bir önceki yıla göre yüzde 3 düşüşle 1,34 milyar avro olarak gerçekleşti.

135 milyon yolcu taşıdı

Şirket, hisse başına temettü ödemesini yüzde 10 artışla 33 avro sente yükseltmeyi planlıyor. Bu rakam, yıl sonu hisse kapanış fiyatı baz alındığında yüzde 4'lük bir temettü verimine tekabül ediyor.

Bünyesinde Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines gibi hava yolu şirketlerini de barındıran grup, geçen yıl toplam 135 milyon yolcu taşıdığını duyurdu. Şirket, 2024'te 131,3 milyon yolcuya hizmet vermişti.

2026 görünümü jeopolitik risklerin gölgesinde

Lufthansa, 2028-2030 yıllarında operasyonel kar marjını yüzde 8 ila 10 seviyelerine çıkarmayı hedefliyor.

Ancak analistler, 12 Şubat'ta pilotlar ve kabin ekibinin grevi gibi iş bırakma eylemleri ve transatlantik rotalardaki fiyat baskısının bu hedeflere ulaşılmasını zorlaştırabileceğini belirtiyor.

Alman şirket, jeopolitik belirsizlikler nedeniyle 2026 yılı görünümünün belirsizliğini koruduğunu bildirirken, kapasite, gelir ve kar marjında yaklaşık yüzde 4'lük bir büyüme öngörüyor.

Kaynak: AA

Lufthansa, Ekonomi, Son Dakika

