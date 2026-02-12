Lufthansa'da 24 Saatlik Grev: 800 Uçuş İptal - Son Dakika
Ekonomi

Lufthansa'da 24 Saatlik Grev: 800 Uçuş İptal

Lufthansa\'da 24 Saatlik Grev: 800 Uçuş İptal
12.02.2026 19:49
Lufthansa, pilotlar ve kabin ekibinin grevi nedeniyle 800 uçuşunu iptal etti, yolcular havalimanlarında mahsur kaldı.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, pilotlar ve kabin ekibinin 24 saatlik greve gitmesi nedeniyle 800 uçuşu iptal etmek zorunda kaldı.

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) ve Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) tarafından yapılan çağrıyla saat 00.01'de başlayan grev, gece yarısına kadar devam edecek.

800 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Hava yolu şirketi de grev nedeniyle 800 uçuşu iptal etti. Grevden etkilenen 100 bini aşkın yolcu nedeniyle Almanya'nın en stratejik aktarma merkezleri olan Frankfurt ve Münih havalimanlarında hayat durma noktasına geldi.

Frankfurt Havalimanı'nda planlanan 1117 uçuşun 450'si, Münih'te ise 920 seferin 275'i liste dışı kaldı. Terminallerde uzun kuyruklar oluşurken, bağlantılı uçuşu olan çok sayıda uluslararası yolcu havalimanlarında mahsur kaldı.

İş bırakma eylemi, Lufthansa'nın ana markasının yanı sıra Cityline ve kargo iştiraki Cargo birimlerini de kapsıyor. Greve katılımın yüksek olduğunu belirten sendika temsilcileri, eylemin başarıyla sürdüğünü açıkladı.

YÖNETİM TALEPLERİ ORANTISI BULDU

Lufthansa İnsan Kaynakları Direktörü Michael Niggemann ise grevlerin zamanlamasını ve kapsamını eleştirerek sendikaları "yapıcı diyalog" kurmaya çağırdı.

Şirketin 2024 yılını zararla kapattığını hatırlatan Niggemann, sendikaların talebi olan emeklilik primi işveren katkısının iki katına çıkarılmasının ekonomik olarak mümkün olmadığını belirterek, "Ancak çözüm havalimanlarını kilitlemekte değil, masada uzlaşmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Lufthansa, mağduriyeti asgari düzeye indirmek amacıyla grev kapsamında olmayan Eurowings, Discover ve City Airlines iştirakleri üzerinden ek seferler koordine ediyor. Şirket yönetimi, uçuş trafiğinin cuma günü itibarıyla normale dönmesini beklediklerini açıklasa da sendikalar, taleplerin karşılanmaması durumunda yeni grev dalgalarının kapıda olduğu uyarısında bulundu.

PİLOTLAR VE KABİN GÖREVLİLERİ NE İSTİYOR?

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit, yaklaşık 5 bin pilot için şirket emeklilik planına yapılan işveren katkı paylarının artırılmasını istiyor. Sendika, enflasyon ve şirketin maliyet kısıcı programlarının pilotların emeklilik güvenliğini zedelediğini savunuyor. Pilotlar aylardır somut bir çözüm beklediklerini ve yönetimin "bloke" tutumunun grevi kaçınılmaz kıldığını ifade ediyor.

Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu da özellikle kapatılma riskiyle karşı karşıya olan CityLine çalışanları için kapsamlı bir "sosyal plan" ve iş güvencesi talebinde bulunuyor.

Kabin ekipleri, toplu iş sözleşmesi standartlarının düşürülmesine ve korunma standartlarının zayıflatılmasına da karşı çıkıyor.

Sendikalar, Discover ve City Airlines gibi düşük maliyetli yan kuruluşların hızla büyümesi karşısında, mevcut çalışanların haklarının korunmasını istiyor.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Lufthansa'da 24 Saatlik Grev: 800 Uçuş İptal - Son Dakika
