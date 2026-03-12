Lufthansa'da 48 Saatlik Grev Aksamalara Yol Açtı - Son Dakika
Lufthansa'da 48 Saatlik Grev Aksamalara Yol Açtı

12.03.2026 20:26
Lufthansa pilotlarının grevi nedeniyle Almanya'da binlerce uçuş iptal edildi, seferler aksadı.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa pilotlarının emeklilik hakları konusundaki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı 48 saatlik grev, Almanya genelinde uçuş trafiğinde ciddi aksamalara yol açıyor.

Yerel saatle 00.01'de başlayan 48 saatlik grev nedeniyle binlerce sefer iptal edildi.

Grev sürecine ilişkin açıklama yapan Lufthansa yönetimi, ilk günde planlanan uçuşların yüzde 50'sinden fazlasının gerçekleştirildiğini savundu.

Lufthansa yönetimi, grev kaynaklı aksamaları asgari düzeye indirmek ve operasyonları kademeli olarak normale döndürmek amacıyla kapsamlı bir "özel uçuş programı" devreye alındığını duyurdu. Yönetim, Lufthansa'nın iştirakleri üzerinden ve gönüllü personelle sefer sayısının artırılmaya çalışıldığını belirtti.

Buna karşılık Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) kendi verilerine dayanarak öğleden sonra itibarıyla uçuşların yaklaşık yüzde 70'inin iptal edildiğini duyurdu.

Şirketin ana operasyon merkezi olan Frankfurt Havalimanı'nda ise planlanan 1168 seferden 426'sının iptal edilmesiyle uçuş trafiğinde yüzde 36'lık bir kayıp oldu.

Anlaşmazlığın temelinde emeklilik güvenliği ve yeni iştirakler var

Yaklaşık 5 bin pilotu temsil eden VC sendikası, işveren katkı paylarının artırılmasını talep ediyor. Sendika, yüksek enflasyon ve şirketin maliyet kısıcı programlarının pilotların emeklilik güvenliğini zedelediğini savunarak, yönetimin "uzlaşmaz" tavrının grevi kaçınılmaz kıldığını ifade etti.

Lufthansa'nın "City Airlines" ve "Discover" gibi yeni iştirakler kurarak maliyetleri düşürme stratejisine karşı çıkan sendika, bu durumun özellikle CityLine bünyesindeki 800 pozisyonu tehlikeye attığını vurguluyor.

İş bırakma eyleminin yarın gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor. Grevin özellikle Almanya çıkışlı kargo ve yolcu taşımacılığında geniş çaplı bir etki oluşturmaya devam edeceği öngörülüyor.

Kaynak: AA

