Lufthansa'da Pilotlar 48 Saatlik Greve Gidiyor

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da çalışan pilotların, emeklilik maaşları ve çalışma koşulları üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle 13 Nisan'da yeniden 48 saatlik greve gideceği bildirildi.

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketlerinden Lufthansa'da görevli pilotlar için "emeklilik haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi" görüşmelerinin sonuçsuz kaldığı ve pilotlara grev çağrısında bulunulduğu belirtildi.

İş bırakma eyleminin, 13 Nisan Pazartesi yerel saatle 00.01'de başlayacağı ve 14 Nisan Salı 23.59'da sona ereceği kaydedilen açıklamada, greve ana marka Lufthansa'nın yanı sıra kargo iştiraki Lufthansa Cargo, Eurowings ve bölgesel birim Lufthansa CityLine bünyesindeki pilotların katılacağı vurgulandı. Açıklamada, Eurowings'teki grevin 13 Nisan'da 24 saatle sınırlı kalacağı aktarıldı.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim ve insani durum gözetilerek bazı rotaların grev kapsamı dışında tutulduğu duyurulan açıklamada, bu çerçevede Azerbaycan, Mısır, Bahreyn, Irak, İsrail, Yemen, Ürdün, Katar, Kuveyt, Lübnan, Umman, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılacak uçuşların eylemden etkilenmeyeceği kaydedildi.

VC Başkanı Andreas Pinheiro, konuya ilişkin açıklamasında, işverenlerin ücret uyuşmazlıklarında çözüm iradesi göstermemesi ve ciddi teklifler sunmaması nedeniyle grev adımının zorunlu hale geldiğini savundu.

Pinheiro, "Paskalya tatili boyunca grev yapmama yönündeki yapıcı kararımıza rağmen karşı taraftan ciddi bir teklif gelmedi. İşveren tarafı sadece görüşmeye hazır olduğunu söylüyor ancak emeklilik sistemindeki iyileştirmeleri tartışmayı reddediyor." ifadelerini kullandı.

Pilotlar Lufthansa'dan ne talep ediyor?

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit, yaklaşık 5 bin pilot için kurumsal emeklilik planına yapılan işveren katkı paylarının artırılmasını talep ediyor. Ayrıca yönetimin "City Airlines" ve "Discover" gibi yeni alt markalar kurarak maliyet düşürme stratejisi izlemesini, eski çalışanların hakları üzerinde baskı kurma ve iş güvencesini tehlikeye atma girişimi olarak nitelendiriyor.

Lufthansa yönetimi ise pilotların önceliğinin emeklilik haklarından ziyade kariyer fırsatları olduğunu savunuyor.

Bu arada, şubat ve martta gerçekleştirilen önceki grevler nedeniyle binlerce uçuş iptal edilmiş, yüz binlerce yolcu mağdur olmuştu.

Öte yandan, sendika, üyelerini 15 Nisan Çarşamba Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) sendikası tarafından Frankfurt Havalimanı'nda düzenlenecek protestoya destek vermeye çağırdı.