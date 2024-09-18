Lufthansa, İsrail ve İran Uçuşlarını Askıya Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Lufthansa, İsrail ve İran Uçuşlarını Askıya Aldı

Lufthansa, Lübnan'daki patlamalar sonrası İsrail ve İran uçuşlarını 19 Eylül'e kadar durdurdu.

18.09.2024 09:46
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Alman hava yolu firması Lufthansa, Lübnan'da infilak ettirilen çağrı cihazlarının ardından İsrail ve İran'a uçuşlarını 19 Eylül'e kadar askıya aldı.

Lufthansa, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından İsrail ve İran'a yönelik seferlerde değişiklikler yapıldığını açıkladı.

Güvenlik durumundaki kısa vadeli değişiklik olması nedeniyle Tel Aviv ve Tahran'a uçuşların derhal geçerli olmak üzere 19 Eylül'e kadar askıya alındığının belirtildiği açıklamada, tüm Lufthansa Grubu'na bağlı hava yollarının da (Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines) bu süre zarfında İsrail ve İran hava sahasından kaçınacağı ifade edildi.

Lufthansa'nın iptallerden etkilenen yolculara ücretsiz rezervasyon değişikliği veya iptal seçeneği sunduğu anımsatılan açıklamada, Alman şirketin durumu yakından izlemeye devam ettiği ve gelecek günlerde durumu değerlendirmeye devam edeceği ifade edildi.

Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında dün eş zamanlı patlamalar yaşanmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 1'i çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Lufthansa, İsrail ve İran Uçuşlarını Askıya Aldı - Son Dakika

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