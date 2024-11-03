Lüks Segmentte Denetimler Artıyor

Ekonomi

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ile mücadelede yüksek gelir grubu ve lüks segmentteki tüm faaliyet alanlarına yönelik denetimlerin arttığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabında yaptığı paylaşımda; kayıt dışı ile mücadelede yüksek gelir grubu ve lüks segmentteki tüm faaliyet alanlarına yönelik denetimlerin arttığını ve araç kiralama şirketlerinin denetlendiğini duyurdu.