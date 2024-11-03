Lüks Segmentte Denetimler Artıyor

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ile mücadelede yüksek gelir grubu ve lüks segmentteki tüm faaliyet alanlarına yönelik denetimlerin arttığını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabında yaptığı paylaşımda; kayıt dışı ile mücadelede yüksek gelir grubu ve lüks segmentteki tüm faaliyet alanlarına yönelik denetimlerin arttığını ve araç kiralama şirketlerinin denetlendiğini duyurdu.
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