Makroekonomik Göstergelerde İyileşme Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Makroekonomik Göstergelerde İyileşme Devam Ediyor

Makroekonomik Göstergelerde İyileşme Devam Ediyor

Ticaret Bakanı Bolat, ekonomi programıyla makroekonomik göstergelerde iyileşmenin sürdüğünü açıkladı.

05.11.2024 09:39
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, uygulanan ekonomi programı kapsamında makroekonomik göstergelerde sağlanan iyileşme sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin uyguladığı ekonomi programı kapsamında birçok makroekonomik göstergelerde sağlanan iyileşme süreci memnuniyetle devam ediyor. Para ve döviz piyasalarında sağlanan güçlü istikrarın yanında, ekonomik büyüme, istihdam artışı, dış ticaret açığında azalma ile cari işlemler dengesinde iyileşme, Merkez Bankamızın rezervlerindeki güçlü artış, kredi derecelendirme kuruluşlarının 2'şer defa not arttırımı, CDS primlerinin hızla düşmesi, yıllık enflasyon oranında son 5 aydır sağlanan hızlı gerileme gibi birçok makro göstergelerde olumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Bu kapsamda, bu yılın mayıs ayında yüzde 75,5 ile zirveyi gören yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) enflasyonu, son 5 aydır gerileyerek ekim ayında yüzde 48,58'e düşerek son 15 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiş ve 2'nci aydır üst üste politika faiz oranının altında kalmıştır. Ekim ayında TÜFE aylık yüzde 2,88, yıllık yüzde 48,58 artış gösterirken, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık yüzde 1,29, yıllık yüzde 32,24 oranında yükselmiştir" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı'nın uyguladığı dış ticaret politikası tedbirleri ile azalan dış ticaret açığı ve iyileşen cari işlemler dengesinin, aynı zamanda ekonomik büyüme ve istihdam artışına da katkı sağladığını belirten Bolat, "Diğer yandan, Ticaret Bakanlığımız, yoğun bir şekilde sürdürdüğü piyasa denetimleri, sektörel düzenlemeler ile dezenflasyon sürecine de destek olmaktadır. Ekonomi programımızın olumlu sonuçlar verdiğini ve makroekonomik göstergelerde gözlenen iyileşmeyi, ülkemizin kredi notunu peş peşe artıran uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da teyit etmektedirler. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uyguladığımız programa katkı sağlayan Cumhurbaşkanı yardımcımıza ve tüm bakanlarımıza, ilgili kuruluşlarımıza ve fedakar halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Makroekonomik Göstergelerde İyileşme Devam Ediyor - Son Dakika

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