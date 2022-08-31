Başkan Güder, gençlere yapılan yatırımları anlattı - Son Dakika
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Başkan Güder, gençlere yapılan yatırımları anlattı

31.08.2022 14:18
Başkan Güder, gençlere yapılan yatırımları anlattı

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kollarının düzenlemiş olduğu "Çay Bizden, Sohbet Sizden" gençlik buluşmalarına katıldı.

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kollarının düzenlemiş olduğu "Çay Bizden, Sohbet Sizden" gençlik buluşmalarına katıldı. Samimi ortamda gerçekleşen çay sohbetinde Başkan Güder, gençlerin sorularına cevap vererek, ilçede yapılan gençlik yatırımlarını anlattı.

Her fırsatta gençlerle birebir diyalog halinde olmayı ihmal etmeyen, gençlerin yüreğine dokunan ve göreve geldiği andan itibaren gençlerin kullanımına sunduğu bildirilen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, liseli gençlerin çay davetini geri çevirmeyerek "Çay bizden, sohbet sizden" gençlik buluşmalarına katıldı. Battalgazi Belediyesi yanında bulunan yeşil alanda düzenlenen programda Başkan Güder, gençlerle sohbet ederek ilçeye kazandırılan gençlik yatırımları dile getirdi.

"Başkanımızın yaptığı projelerden doyasıya yararlanıyoruz"

Gençlerin güzel muhabbet ve ilgisinin yanında çay ikramıyla samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları Harun Erdem, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in gençler için büyük şans olduğunu ifade ederek, "Başkanımıza yoğun programlarının arasında bizlere zaman ayırdığı için teşekkür ediyorum. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, Battalgazi'de gençliğe yönelik güzel çalışmalarını yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Başkanımız her zaman gençliğin yanında. Ne zaman kapısını çalsak bizleri geri çevirmiyor. Orduzu'da, Hanımınçiftliği'nde, Çöşnük bölgesinde yapılan merkezlerden şuan tüm genç kardeşlerimiz faydalanıyor. Bu hizmetlerinden dolayı tekrar başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.

"Gençlerimiz için büyük hedeflerimiz var"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla geleceğimizin teminatlarına daha iyi, daha kaliteli ortamları oluşturmak, dünya gençleriyle rekabet edebilmeniz için tüm şartlarımızı zorluyoruz. Bölgemize hükümetimizin ve belediyemizin imkanlarıyla yüzme havuzları, gençlik merkezleri, spor tesisleri, kütüphaneler yapmak için tüm imkanları seferber ettik ve hepsini hayata geçirdik. Yetmez dedik daha büyük hedefler koyduk. Kültür merkezleri ve daha fazla eğitim çalışmalarına yöneldik. Önümüzdeki dönemlerde de gençlerimiz için yeni çalışmaları hayata geçirmek için şartları zorlamaya devam edeceğiz. Gençlerimizin kendilerine iyi bir çevre edinebilecekleri ortamları oluşturmak için gençlik merkezleri oluşturacağız dedik. İlk gençlik merkezimizi Hanımınçifliğinde diğerini ise Orduzu bölgemizde yaptık. Bu gençlik merkezlerinin sayılarını arttırmamız lazım. Sportif anlamda gençlerimize hitap etme noktasında Çöşnük'te 2 bin kişinin istifade edebileceği, birçok aktivite ve etkinliğinde içerisinde olduğu Sosyal Yaşam Merkezimiz var. TOKİ bölgesinde ihtiyaç vardı oraya bir kütüphane ve açtık. Göztepe'mize yarı olimpik yüzme havuzumuzu açtık. Kredi Yurtlarının yeri de yine sizlerin istifadesine sunulacak. Esimalatya'ya gençlik merkezi isteniyor. Orada bir tane 5 katlı bina var. Şuan çalışmasını yapıyoruz. Burayı açtığımız da hem gençlerimiz hem de vatandaşlarımız açacağımız kurslardan faydalanacaklar ve kurs bitimlerinde sertifikalarını alacaklar. İlçemizde gençler için önemli yatırımlar yaparken tarihi noktada da çalışmaları ihmal etmiyoruz. Battalgazi özellikle tarihi ile bilinende bir ilçemiz. Silahtar Mustapaşa Kervansaray'ı, Ulu Cami, Hanlar Hamamlar, medreseler, müzeler var. Buraları gezerken yaşanmışlıkları gözlerinizle görüp tarihi de yeniden yaşıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Sohbette gençler Başkan Osman Güder'e sorular da yöneltti. Başkan Güder sorulara da içtenlikle cevap verirken, gençler yapılan muhabbetten memnun kaldıklarını ve kendilerine enerji kattığını ifade ettiler. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Osman Güder, Battalgazi, Hisarcık, gençlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Güder, gençlere yapılan yatırımları anlattı - Son Dakika

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