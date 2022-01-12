Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 83,03 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|39,72
|83,03
|Organik kuru kayısı
|Kg
|70,00
|70,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|60,59
|60,59
|Kesmelik kuru kayısı
|Kg
|55,00
|55,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|20,11
|20,11
|Ceviz içi ikinci kalite
|Kg
|42,25
|42,25
|Kuru incir
|Kg
|70,00
|70,00
Kaynak: AA
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