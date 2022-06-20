Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra şekerpare kayısının kilogramı 138 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Kaynak: AA

Jumbo, Ekonomi, Son Dakika

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