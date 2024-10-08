Malezya Palm Yağı Forumu 2024 Başladı

Ekonomi

KUALA Malezya Palmiye Yağı Konseyi (MPOC) ev sahipliğinde düzenlenen Malezya Palm Yağı Forumu (MPOF KL 2024), "sürdürülebilir çözümlerle ticaretteki zorlukların üstesinden gelmek" başlığıyla başladı.

Kuala Lumpur'da bir otelde gerçekleştirilen forumda, konferans, panel tartışmaları ve sergi yer alacak.

Forum ile palm yağı sektörünün dünya genelindeki yeri ele alınarak işbirlikleri yapılması amaçlanıyor.

Düzenlenen panellerde, sıvı ve katı yağlar sektöründeki en son gelişmeler tartışılacak, pazar trendlerinin araştırılması, çevre, sosyal ve yönetimsel konuları ele alınacak.

Panellerde, "sürdürülebilirlik zorluklarını aşmak, ekonomik büyümeyi çevresel ve sosyal sorumlulukla dengelemek", "2025'te pazar dinamikleri ve palmiye yağı tahmini" ve "palm yağı ve bitkisel yağlar için küresel arz, talep ve fiyat tahmini" konuları anlatılacak.

Öte yandan, iki gün sürecek forumda çeşitli bölgelerden 70'in üzerinde önemli uluslararası alıcıyı birbirine bağlayacak kapsamlı ticaret ve ağ oluşturma fırsatları sunulması hedefleniyor.