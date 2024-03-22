Manisa'da Damızlık Koç Dağıtımı Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da Damızlık Koç Dağıtımı Tamamlandı

Manisa\'da Damızlık Koç Dağıtımı Tamamlandı

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğinde yürütülen proje kapsamında damızlık koç dağıtımı tamamlandı. Küçükbaş Hayvanlarda Sürü İyileştirme Projesi kapsamında 17 ilçede 250 adet küçükbaş hayvan yetiştiricisine 250 baş damızlık koç teslim edildi.

22.03.2024 18:40  Güncelleme: 18:45
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Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğinde yürütülen proje kapsamında damızlık koç dağıtımı tamamlandı.

Manisa'da başlatılan 'Küçükbaş Hayvanlarda Sürü İyileştirme' Projesi kapsamında yüzde 75 hibeli olarak 17 ilçede 250 adet küçükbaş hayvan yetiştiricisine 250 baş damızlık koçun teslimleri tamamlandı.

Projede, Ahmetli'de 5, Alaşehir'de 27, Salihli'de 32, Sarıgöl'de 11 ve Turgutlu'da 5 olmak üzere ilçelerdeki yetiştiricilere toplamda 80 adet damızlık koçun teslimi yapıldı.

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Öncelikle projelerimize destek veren başta Manisa Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum. 2021 yılında faaliyete geçirdiğimiz proje ile bu yıl teslimi yapılmış olan hayvanlarla birlikte toplamda 1.110 baş damızlık koç dağıtıldı." dedi.

Sarıgöl Hayvan Pazarı'nda gerçekleştirilen damızlık koçların teslimi törenine; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Hakan Özcanoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar ve yetiştiriciler katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa'da Damızlık Koç Dağıtımı Tamamlandı - Son Dakika

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