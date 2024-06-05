Manisa'da Çekirdeksiz Sofralık Sultaniye Üzüm Bağları Sıcaklardan Etkilendi - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da Çekirdeksiz Sofralık Sultaniye Üzüm Bağları Sıcaklardan Etkilendi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hava sıcaklıklarının 45 dereceye ulaşması, dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sofralık Sultaniye Üzüm bağlarında tanelerin yanmasına neden oldu. Üzüm üreticileri, salkımları elden geçirerek yanık olan taneleri ayıklayacak.

05.06.2024 11:51
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Manisa'nın dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sofralık Sultaniye Üzüm bağları aşırı sıcaklardan etkilendi. Hava sıcaklıklarının 45 dereceye vardığı ilçede insanlar evlerinden zorunlu olmadıkça çıkmazken, sıcak hava çevredeki meyve ve sultaniye üzüm salkımlarında tanelerin yanmasına neden oldu.

Salkımların aşırı sıcaklardan etkilendiğini ifade eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Bu yıl görülmemiş bir sıcaklık var. Üzüm bağlarında salkımlar sıcaklardan etkilendi. Koruk halinde olan salkımların tanelerinde yanıklar var. Bunun sebebi bağlardan aşırı derecede yaprak alınmasından. Bu yıl yaprak iyi para etti. Birde sürgün yapamayan bağların salkımlarında yanıklar var. İlerleyen günlerde salkımlar birer birer elden geçirilerek yanık olan taneleri ayıklanır. Önerim bağların yapraklarını fazla almayın. Gündüz bağ sulamayın mümkünse bağların gece serinde sulanması gerekir. Bu sıcaklardan ızgara veya çift sürümü yapmayın." dedi.

Öte yandan Sarıgöllü üzüm üreticileri de salkımların etkilendiği güneş yanıkları ile yeniden salkımların elden geçireceklerini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Sarıgöl, Manisa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da Çekirdeksiz Sofralık Sultaniye Üzüm Bağları Sıcaklardan Etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da Çekirdeksiz Sofralık Sultaniye Üzüm Bağları Sıcaklardan Etkilendi - Son Dakika
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