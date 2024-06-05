Manisa'da Çekirdeksiz Sofralık Sultaniye Üzüm Bağları Sıcaklardan Etkilendi

Ekonomi

Manisa'nın dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sofralık Sultaniye Üzüm bağları aşırı sıcaklardan etkilendi. Hava sıcaklıklarının 45 dereceye vardığı ilçede insanlar evlerinden zorunlu olmadıkça çıkmazken, sıcak hava çevredeki meyve ve sultaniye üzüm salkımlarında tanelerin yanmasına neden oldu.

Salkımların aşırı sıcaklardan etkilendiğini ifade eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Bu yıl görülmemiş bir sıcaklık var. Üzüm bağlarında salkımlar sıcaklardan etkilendi. Koruk halinde olan salkımların tanelerinde yanıklar var. Bunun sebebi bağlardan aşırı derecede yaprak alınmasından. Bu yıl yaprak iyi para etti. Birde sürgün yapamayan bağların salkımlarında yanıklar var. İlerleyen günlerde salkımlar birer birer elden geçirilerek yanık olan taneleri ayıklanır. Önerim bağların yapraklarını fazla almayın. Gündüz bağ sulamayın mümkünse bağların gece serinde sulanması gerekir. Bu sıcaklardan ızgara veya çift sürümü yapmayın." dedi.

Öte yandan Sarıgöllü üzüm üreticileri de salkımların etkilendiği güneş yanıkları ile yeniden salkımların elden geçireceklerini ifade etti. - MANİSA