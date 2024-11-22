Manisa'da Yabancı Yatırımlar Heyecan Yarattı - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da Yabancı Yatırımlar Heyecan Yarattı

Manisa\'da Yabancı Yatırımlar Heyecan Yarattı

ESİAD Başkanı Zorlu, Çinli firmaların Manisa'ya yatırımlarının önemli olduğunu vurguladı.

22.11.2024 15:47
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Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, "Son dönemde basında da yer alan Çinli firmaların Manisa'ya olan yatırımları bizleri çok fazla heyecanlandırdı." dedi.

Zorlu, yaptığı açıklamada, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri yatırım zirvesinin ilkinin çıkış noktasının finansmana erişim konusu olduğunu söyledi.

3. Yatırım Zirvesi'ni düzenlerken Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin desteğini aldıklarını kaydeden Zorlu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da bizlere bir vizyon sunumu gerçekleştirdi. Bu vizyon sunumunda da hepimizin aslında ortak hedefi olan ülkemizin dünya ticaretinden daha fazla pay alması ve rekabet gücünü yükseltmesi anlamında çok verimli bir olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hedefimiz bugün yüzde 1 olan dünya ticaretinden aldığımız payın yüzde 1,5'a çıkarılması."

Zirvedeki oturumların içeriği hakkında bilgi veren Zorlu, finansman araçlarının artmasının Türkiye'ye daha fazla yabancı yatırımcı çekeceğini söyledi.

Ege Bölgesi'nde yabancı otomotiv firmalarının yatırımlarına değinen Zorlu, şunları kaydetti:

"Son dönemde basında da yer alan Çinli firmaların Manisa'ya olan yatırımları bizleri çok fazla heyecanlandırdı. Bu noktada otomotiv ve elektrikli araç yatırımlarıyla ilgili de bir panel düzenlemeye karar verdik. Otomotiv aslında sanayinin lokomotif sektörü, dönüştüren bir sektör. O yüzden bu sektördeki hem tüketici davranışları olsun hem de üretim modellerindeki değişimleri ve sektörü ele alacak bir panel düzenlemek istedik. Bizleri en heyecanlandıran kısım Manisa'ya olan yatırım ve bunun gerisinin nasıl geleceğiydi? Hem tüketici tarafında hem üretim tarafında hem yan tedarikçiler tarafında hem de satış tarafında otomotiv sektörünü irdelemek istedik."

Kaynak: AA

Otomobil, Ekonomi, Finans, Manisa, Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da Yabancı Yatırımlar Heyecan Yarattı - Son Dakika

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