Manisa\'daki ikinci el eşya pazarı yeni yerinde açıldı

Manisa'da her hafta kurulan ikinci el eşya pazarı, yeni yerinde vatandaşlarla buluşmaya başladı. Daha önce cuma günleri Perşembe Pazarı alanında kurulan pazar, bundan böyle her perşembe günü Laleli Pazar Yeri'nde hizmet verecek.

Antika ürünlerden tablolara, oyuncaklardan çeşitli ev eşyalarına kadar çok sayıda ürünün yer aldığı ikinci el eşya pazarı, vatandaşlardan ilgi görüyor. Geçmişten günümüze farklı dönemlere ait ürünlerin yanı sıra pazarcıların kendi el emeğiyle hazırladığı ürünler de satışa sunuluyor. Vatandaşlar pazarda farklı ürünleri inceleme ve alışveriş yapma fırsatı buluyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, yeni yerinde hizmet vermeye başlayan ikinci el eşya pazarında denetimlerini sürdürüyor. Pazar alanındaki denetimlere Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan da katıldı. Ekipler tarafından pazar düzeni, satış faaliyetleri ve vatandaşların güvenli ve düzenli bir ortamda alışveriş yapabilmesi amacıyla kontroller gerçekleştiriliyor.

İkinci el eşya pazarı, her perşembe günü Laleli Pazar Yeri'nde vatandaşları ağırlamaya devam edecek.