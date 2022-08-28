Türk-Alman Ekonomik Diyalog Toplantısında modern tarım değerlendirildi - Son Dakika
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Türk-Alman Ekonomik Diyalog Toplantısında modern tarım değerlendirildi

28.08.2022 12:27
Türk-Alman Ekonomik Diyalog Toplantısında modern tarım değerlendirildi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, üretimde modern tarımın değerlendirildiği ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Türk-Alman Ekonomik Diyalog Toplantısı' çerçevesinde Yunusemre ilçesinin Osmancalı Mahallesinde bulunan bir üretim çiftliğinde gerçekleştirilen programa katıldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, üretimde modern tarımın değerlendirildiği ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Türk-Alman Ekonomik Diyalog Toplantısı' çerçevesinde Yunusemre ilçesinin Osmancalı Mahallesinde bulunan bir üretim çiftliğinde gerçekleştirilen programa katıldı.

İkili işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmaların değerlendirildiği toplantıya Vali Karadeniz'in yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, Alman Milletvekili Albert Stegemann, İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Dr. Başak Egesel, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Kondrad Adenauer Vakfı Başkanı Andre Algermıen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreteri Özcan Türkoğlu, Alman Ticaret Odası Başkanı Thomas Huber, Manisa Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Üretim tesisinin gezilmesi ve tesise ilişkin bilgi alınmasıyla başlayan programda, modern tarım teknikleri ve uygulanması, bitkisel üretimde iyi tarım uygulamalarının süt hayvancılığı üzerindeki etkilerine ilişkin konular görüşülerek Türkiye- Almanya arasında gerçekleştirilebilecek iş birliği çalışmaları ve yatırımlar istişare edildi.

Toplantıda konuşan Vali Karadeniz, Türk-Alman dostluğunun eskiye dayandığını ifade ederek, Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Alman şirketlerinin Manisa'da da çok önemli yatırımları olduğuna değindi. Bu iş birliğinin yeni yatırımlarla süslenmesinin her iki ülke açısından önemine dikkat çekti ve organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Program, Türk ve Alman katılımcılara plaket verilmesi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk-Alman Ekonomik Diyalog Toplantısında modern tarım değerlendirildi - Son Dakika

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