Mantar Üretim Denetimi

Ekonomi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince mantar üretimi yapan işletme denetlendi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Kültür Mantarı üretimi yapmakta olan bir işletme İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasadı kontrol edildi.

Üretim şartlarının kontrol edildiği denetimde üreticiler bilgilendirildi. - KIRKLARELİ