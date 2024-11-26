Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince mantar üretimi yapan işletme denetlendi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Kültür Mantarı üretimi yapmakta olan bir işletme İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasadı kontrol edildi.
Üretim şartlarının kontrol edildiği denetimde üreticiler bilgilendirildi. - KIRKLARELİ
Son Dakika › Ekonomi › Mantar Üretim Denetimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?