Eşek sütü sabununun ünü dünyaya yayıldı - Son Dakika
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Eşek sütü sabununun ünü dünyaya yayıldı

29.03.2022 11:52

Eşek sütü sabununun ünü dünyaya yayıldıMARDİN Mardin'de üretilen eşek sütü sabunu içinde barındırdığı vitamin değerleriyle yoğun talep görüyor.

Eşek sütü sabununun ünü dünyaya yayıldı

MARDİN Mardin'de üretilen eşek sütü sabunu içinde barındırdığı vitamin değerleriyle yoğun talep görüyor.

Mardin'de üretilen eşek sütü sabununun sedef, mantar, egzama ve her türlü deri hastalıklarına iyi geldiği bilinirken, güneş lekesi, sivilce ve siyah akne için en çok tercih edilenler arasında. Eşek sütü sabunu, Mardin'e gelen yerli ve yabancı turistlerinin de ilgisini çekmesiyle yoğun talep görüyor. Eşek sütü sabununun daha çok cilt için kullanıldığını söyleyen sabuncu Necmettin Yüksel, aşırı saç dökülmelerinde de kullanıldığını söyledi.

Eşek sütü sabununun çeşitleri olduğunu belirten Yüksel, "Bunun içinde yüzde 2'ye kadar eşek sütü var, aşırısı zarardır. Anne sütüne en yakın süt, eşek sütüdür. Biz bu sabunu fabrikada yapmıyoruz. El yapımıdır ve özenle yapıyoruz. 25 kiloluk kazanlar yüzde 1,5 eşek sütü ekleyip ayda bir kazan yapıyoruz. Eşek sütü zor bulunan bir süttür. Köylerden ve başka şehirlerden getiriyoruz. Ayda 25-30 kilo yapıp müşterilerimize sunuyoruz. Bir ara deve sütü sabunu ve keçi sütü sabunu yaptık, tuttu. Neden eşek sütünden olmasın dedik. Televizyonlarda izliyorduk. Deri hastalıklarına kanserojen olarak kullanılan bir üründür. Bu tür hastalıklar için kullanıldığından biz niye sabun yapmayalım dedik" ifadelerinde bulundu.

"Yurt dışına ihraç ediyoruz"

15-20 sabun yaptıklarını ve halen devam ettiklerini aktaran Yüksel, "Alan herkes memnun. Orijinalini kullanmak lazım, piyasada sahtesi çoktur. 15-20 sene önce bu sabunu yaptığımız zaman gelen yerli ve yabancı turistler alıp kullandıkları zaman biri diğerine tavsiye etti. Sabunumuz tuttu ve şu an en çok sattığım sabunlardan bir tanesidir. Türkiye'nin her şehrine ve yurt dışına gönderiyoruz. Kadın müşterim bir ay önce gelip sabun aldı ve beni aradı şu an Maldivler'e ürün gönderme aşamasındayım. Hemen hemen her yere gönderiyoruz. Gümrükten geçmesi için belgelerimizi hazırlıyoruz. Hiçbir yere bakmasınlar, eşek sütü sabunu dendiği zaman ilk akla gelecek olan şehir Mardin'dir" diye konuştu.

Eşek sütü sabununun ünü dünyaya yayıldı
Eşek sütü sabununun ünü dünyaya yayıldı
Eşek sütü sabununun ünü dünyaya yayıldı
Eşek sütü sabununun ünü dünyaya yayıldı
Eşek sütü sabununun ünü dünyaya yayıldı
Eşek sütü sabununun ünü dünyaya yayıldı
Eşek sütü sabununun ünü dünyaya yayıldı
Eşek sütü sabununun ünü dünyaya yayıldı
Eşek sütü sabununun ünü dünyaya yayıldı

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eşek sütü sabununun ünü dünyaya yayıldı - Son Dakika


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