MARKA'dan 27 projeye "teknik destek" konusunda kaynak sağlanacak - Son Dakika
Üye Girişi

MARKA'dan 27 projeye "teknik destek" konusunda kaynak sağlanacak

04.04.2022 14:17
MARKA'dan 27 projeye "teknik destek" konusunda kaynak sağlanacak

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından "Teknik Destek Programı" kapsamında bu yıl ocak-şubat dönemi için 27 proje destek almaya hak kazandı.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından "Teknik Destek Programı" kapsamında bu yıl ocak-şubat dönemi için 27 proje destek almaya hak kazandı.

Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova bölgesinde faaliyet gösteren kurumun hizmet binasında düzenlenen protokol imza töreninde konuşan MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, salgın nedeniyle bir süre ara verdikleri Teknik Destek Programı imza törenlerini tekrar başlattıklarını bildirdi.

Kalkınma ajanslarının katkısıyla proje yazma kültürünün oluştuğuna işaret eden Çöpoğlu, Doğu Marmara'da yerel ve bölgesel kalkınmayı sağlamak için 2010 yılından bu yana çeşitli destek enstrümanlarıyla faaliyetler yürütüldüğünü, bu enstrümanlardan birinin de doğrudan beşeri sermayeyi hedef alan ve bu sayede kurumların hizmet kalitesini artırmayı amaçlayan teknik destek programı olduğunu söyledi.

Çöpoğlu, programın bölgede kar amacı gütmeyen kurumların bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntıyla karşılaştıkları ve yerine getiremedikleri çalışmalara destek vermek amacıyla yürütüldüğünü anlattı.

"Bu yıl desteklenecek faaliyetlere 2,5 milyon lira kaynak tahsis edildi"

Doğu Marmara Bölge Planı ile belirlenen hedef ve stratejiler doğrultusunda bölgenin kurumsal kapasitesini, insan kaynağını, katma değerli üretim ve hizmetlerini, uluslararası alanda iş birliklerini geliştirmeye yönelik faaliyetlere eğitim ve danışmanlık desteği verildiğini aktaran Çöpoğlu, şu bilgileri verdi:

"Bölgede 2010 yılından bu yana 11 Teknik Destek Programı yürütüldü. 12'ncisi ise yürütülüyor. Bölgeye toplam 7 milyon 790 bin 244 lira tutarında kaynak tahsis edildi. Bu kaynakla 722 proje desteklendi. Sürekli Eğitim Merkezi faaliyetleriyle şu ana kadar 28 farklı temada toplam 72 bin 500 kişiye eğitim verildi. MARKA, 2022 yılı Teknik Destek Programı ile insan kaynaklarına yatırıma devam ediyor. Bu yıl için desteklenecek faaliyetlere yönelik 2 milyon 500 bin liralık kaynak tahsis edilmiştir."

Teknik Destek Programı kapsamında ocak-şubat döneminde bölgeden 34 başvuru alındığını aktaran Çöpoğlu, şunları kaydetti:

"Bölgenin insan kaynağı, kurumsal kapasite, üretim ve hizmet kalitesi ile dezavantajlı grupların yaşam kalitelerini iyileştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti talebinde bulunan toplamda 27 proje, yapılan teknik ve mali değerlendirme sonucunda başarılı bulunarak destek almaya hak kazanmıştır. 2022 yılının ocak ve şubat döneminde 34 başvuru vardı, bunlardan 27'si başarılı bulundu. Yani yüzde 70-80'leri bulan bir başarı."

Çöpoğlu, konuşmasının ardından proje desteği almaya hak kazanan kurum temsilcileriyle protokol imzaladı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Zeytinburnu'nda 2 kişinin hayatını kaybettiği çöken binaya ilişkin dava karara bağlandı Son dakika haberi! Zeytinburnu'nda 2 kişinin hayatını kaybettiği çöken binaya ilişkin dava karara bağlandı Finansal kesim dışı firmaların döviz açığı arttı Finansal kesim dışı firmaların döviz açığı arttı

Sakarya, Marmara, Düzce, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MARKA'dan 27 projeye 'teknik destek' konusunda kaynak sağlanacak - Son Dakika


Son Dakika
15:17 Seyyar simit satan kadının "Sen çöpçüsün, pisliksin" sözlerine üzülen temizlik görevlisi kadın gözyaşlarını tutamadı
15:17 Genç kadın "annem bana beddua etti" dedi, Nihat Hatipoğlu canlı yayında anneye seslendi
14:52 Öcalan'ın doğum günü kutlamasına izin çıkmadı: Halfeti'de güvenlik güçleri ile grup arasında gerginlik
14:50 Trafiğe kapanan Bolu Dağı Tüneli bugün saat 16.00'da yeniden açılacak
14:47 Çorlu belediye başkanının küçük evde oturmak istemeyen vatandaşa, "Suriyeliler gibi oturun" dediği iddia edildi
14:29 Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den istifa kararı
14:28 Son seçimi tutturan şirketten yeni rakamlar: ORC'ye göre Millet ile Cumhur arasındaki fark 3,6'ya çıktı! AK Parti'nin oranı 28,4
14:25 Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra buluştu!
14:22 Galatasaray'da yeni gelişme: Dursun Özbek başkanlığa aday olmayacak
12:16 Eşi ve arkadaşları ikna etmiş! Ali Atay'ın saç ektirdiği iddiası sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 15:23:46. #1.12#
SON DAKİKA: MARKA'dan 27 projeye "teknik destek" konusunda kaynak sağlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement