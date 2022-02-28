Market rafları değişiyor! Tüketicileri korumak için artık bunlar yapılamayacak! - Son Dakika

Tüketicileri sahte indirimlerden korumak amacıyla fiyat etiketi ve indirimli satış kriterleri yeniden belirlenerek, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 18 Şubat'ta Resmi Gazete'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Karar ile indirimli malın önceki fiyatının tespitinde son 30 gündeki en düşük fiyat baz alınacak. Mevcutta gıda fiyatlarındaki indirim hesaplamasında indirimli fiyattan bir önceki fiyat baz alınıyordu. Yönetmelikte yapılan değişiklikle yeni uygulama 1 Mart'tan (yarın) itibaren başlayacak.

ÜRÜN ETİKETLERİ TÜRKÇE YAZILACAK

Vatandaşları sahte indirimlerden korumak için atılan adımın içeriğinde birçok başlık yer alıyor. Buna göre indirimli ürünlerin etiketinde indirimden önceki fiyat ve indirimli fiyat birlikte gösterilecek. Etiket ve listelerde yer alan hususların Türkçe yazılması zorunlu olacak. Ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli varsa, bu bedelin tutarı da etiket ve listelerde bulunacak.

Perakende satılan ürünlerin etiketi; malın veya ambalajının üzerine ya da bulunduğu rafa görünür şekilde konulacak. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken, indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. Bu hususlara ilişkin ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıya ait olacak.