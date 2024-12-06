Maxis Ventures'tan Zuzzuu'ya 10 Milyon Dolar Yatırım

Ekonomi

Maxis Ventures, dijital satış, pazarlama ve e-ticaret alanında çözümler geliştiren girişimlerden Zuzzuu'ya 10 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım yaptığını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası iştiraki İş Yatırım Menkul Değerler bünyesinde faaliyet gösteren Maxis Ventures, Bankanın 2017'den bu yana ana destekçiliğini yürüttüğü "Workup Girişimcilik Programı"nın mezun girişimlerinden Zuzzuu'ya yatırım yaptı.

Dijital satış, pazarlama ve e-ticaret alanında çözümler geliştiren Zuzzuu'ya 10 milyon dolar değerleme üzerinden yapılan yatırım, girişimin büyüme sürecini desteklemeyi, gelir artırma ve yapay zeka platformuyla farklı pazarlara erişimine katkı sunmayı amaçlıyor.

Zuzzuu, geliştirdiği dil modeli ve gerçek zamanlı veri analitiği teknolojilerini kullanarak markaların müşterilerine daha kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasına olanak tanıyor. İşletmelere de hayata geçirdiği çözümlerle hızlı gelir artırma, müşteri bağlılığını güçlendirme ve operasyonel süreçlerde verimlilik imkanı sağlıyor.

Workup Girişimcilik Programı'ndan mezun olduktan sonra iş modelini geliştirerek faaliyetlerini genişleten, programdan elde ettiği destekle kurumsal şirketlerle çeşitli işbirlikleri yapan girişim, Maxis Ventures'ın yatırımıyla küresel pazarlara açılmayı ve müşteri portföyünü genişletmeyi planlıyor.

"Zuzzuu, dijital pazarlama ve müşteri deneyimi alanlarında fark yarattı"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Koordinatörü Selami Düz, Zuzzuu'nun teknoloji tabanlı çözümlerinin, dijital pazarlama ve müşteri deneyimi alanlarında hızlı büyümesiyle önemli fark yarattığını belirterek, "Girişimin potansiyeline inanıyoruz ve küresel ölçekte büyümesini desteklemekten mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zuzzuu kurucusu Ahmet Şüküroğlu ise Maxis Ventures'ın yatırım turlarının hemen başında yaptığı bu yatırımın, küresel pazarlarda büyümeleri ve yeni dikeylerde müşteri edinmeleri için önemli bir fırsat olduğunu kaydederek, "Bu yatırım, Zuzzuu'nun hızlı ve karlı büyümesinde, motivasyonunun artmasında önemli bir kilometre taşı olacak." ifadelerini kullandı.