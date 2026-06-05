Mayıs Enflasyonu %2,16 Arttı

(ANKARA) - Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verisine göre enflasyon mayıs ayında yüzde 2,16 oranında arttı.

ENAG, mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon mayıs ayında yüzde 2,16 oranında artış gösterirken, son 12 aylık artış oranı ise yüzde 53,13 olarak gerçekleşti.